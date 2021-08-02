Байден осоромився на нараді

- 02.08.2021 11:13
Байден осоромився на нараді

Президент США Джо Байден під час онлайн-наради з губернаторами отримав від свого помічника записку з написом «Сер, у вас щось на підборідді». Про конфуз глави держави повідомляє New York Post.

Американський президент провів у п'ятницю, 30 липня, нарада, трансляція якого велася з Білого дому. Під час виступу одного з губернаторів Байден отримав від помічника записку, в якій говорилося про його підборідді. Журналісти припустили, що президент їв на сніданок яйце, і невеликий шматок залишився на обличчі.

Прочитавши послання, президент витер підборіддя пальцями, а потім провів по ньому тильною стороною долоні. Незабаром Байдену знадобилося зробити замітки. Він взяв отриманий від помічника листок і повернув його до себе зворотною стороною, випадково продемонструвавши репортерам, що було на ньому написано.

Раніше Байден обмовився під час свого виступу в штаті Пенсільванія, переплутавши колишнього главу держави Барака Обаму з іншим американським лідером, Дональдом Трампом. Після непорозуміння президент вибачився, описавши подію як «обмовка за Фрейдом».

Ключові слова: Байден новини, Байден конфуз

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Кулач в «Динамо»: Луческу сумнівався до останнього, але взяв вихованця «Шахтаря» Київське «Динамо» оголосило про підписання контракту з кращим бомбардиром минулого сезону в складі «Ворскли»
- 03.08.2021 17:17
«Генк» - «Шахтар»: «Гірники» оформлять перемогу - прогноз від експерта Популярний коментатор телеканалу Viasat Олексій Андронов, що спеціалізується на
- 03.08.2021 17:11
Заявлено про розлучення Меган Маркл і принца Гаррі Розлучення варто чекати вже в цьому році.
- 03.08.2021 11:26
Факти та міфи про алкоголізм. Що потрібно знати? Користь помірного споживання алкоголю для здоров'я - міф
- 03.08.2021 10:20
Гороскоп з 2 по 8 серпня від Павла Глоби: сприятливі дні, безсоння та проблеми на роботі Астролог Павло Глоба розповів, чого чекати всім знакам зодіаку на настала тижня. Вихідні стануть сприятливими днями тільки для Овнів, Близнюків і Стрільців.
- 03.08.2021 09:08
Вода з-під Азовського моря для Криму - це можливо? Михайло Яцюк підкреслює, що навіть сильні зливи цього літа не запустили в Криму процеси формування стоків, які могли б
- 02.08.2021 15:41
У Метро Кеш енд Кер продавали отруйне морозиво Снікерс, Твікс. Баунті та Марс У морозиві виявили несанкціоновану речовину етиленоксид в добавці – стабілізаторі
- 02.08.2021 13:13
Що робити, якщо людина погрожує, принижує, матюкає? Якщо відносно вас або вашої родини відбуваютсья такі дії як
- 02.08.2021 12:36
Співробітники НАБУ влаштували погоню та спробували відбити у СБУ суддю Чауса В СБУ прокоментували «Зарубу» спецслужб через викраденого в Молдавії суддю
- 02.08.2021 10:28
У Бодрумі евакуювали постояльців трьох п'ятизіркових готелів удрума підтвердив евакуацію трьох п'ятизіркових готелів
- 02.08.2021 10:07

Всі новини