



Байден осоромився на нараді - 02.08.2021 11:13

Президент США Джо Байден під час онлайн-наради з губернаторами отримав від свого помічника записку з написом «Сер, у вас щось на підборідді». Про конфуз глави держави повідомляє New York Post.

Американський президент провів у п'ятницю, 30 липня, нарада, трансляція якого велася з Білого дому. Під час виступу одного з губернаторів Байден отримав від помічника записку, в якій говорилося про його підборідді. Журналісти припустили, що президент їв на сніданок яйце, і невеликий шматок залишився на обличчі.

Прочитавши послання, президент витер підборіддя пальцями, а потім провів по ньому тильною стороною долоні. Незабаром Байдену знадобилося зробити замітки. Він взяв отриманий від помічника листок і повернув його до себе зворотною стороною, випадково продемонструвавши репортерам, що було на ньому написано.

Раніше Байден обмовився під час свого виступу в штаті Пенсільванія, переплутавши колишнього главу держави Барака Обаму з іншим американським лідером, Дональдом Трампом. Після непорозуміння президент вибачився, описавши подію як «обмовка за Фрейдом».

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