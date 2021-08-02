У Бодрумі евакуювали постояльців трьох п'ятизіркових готелів- 02.08.2021 10:07
Мер турецького Бодрума підтвердив евакуацію трьох п'ятизіркових готелів
Мер турецького Бодрума Ахмет Арас підтвердив евакуацію постояльців трьох п'ятизіркових готелів в якості запобіжного заходу через лісові пожежі.
Градоначальник пояснив, що туристи були розміщені у відповідних об'єктах в центральній частині міста. В даний час на місці з землі і з повітря ведуться роботи по боротьбі з пожежею. Дії по його гасінню ускладнює інтенсивний дим.
Полум'я спалахнуло в районі Умурча 31 липня біля 12:40 за московським часом. Після воно дійшло до району Ічмелер. Через вітер став швидко наближатися до житловій зоні, проте загрози для жителів і туристів немає.
В кінці липня по всій Туреччині спалахнули лісові пожежі. Полум'я дісталося до туристичної провінції Анталья, зокрема, постраждали популярні курорти Бодрум і Мармаріс. Президент країни Реджеп Тайіп Ердоган не виключив версію підпалу.
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