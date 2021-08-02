



Вода з-під Азовського моря для Криму - це можливо? - 02.08.2021 15:41

Віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін під час візиту до окупованого Криму заявив, що фахівці здобули першу партію прісної води з під Азовським морем джерел, але вони повинні ще перевірити її якість. Він стверджує, що в цілому проблема безперебійного водопостачання Криму знята на найближчі два роки. Про це повідомляють новини Криму серпень 2021 року

Марат Хуснуллін уточнив, що всі дані за якістю видобутої прісної води, а також за обсягами її запасів будуть отримані лише до кінця вересня. Для цих цілей фахівці «Росгеологіі» планують пробурити ще кілька свердловин глибиною до 500 метрів. Про те, що проблема вододефіциту в Криму вирішена, заявив 30 липня і російський глава півострова Сергій Аксьонов. За його словами, місцеві водосховища півострова майже заповнені після червневих злив, і безперебійне водопостачання кримчан «практично гарантовано».

Проте, російський уряд продовжує фінансувати проекти, спрямовані на забезпечення Криму водою. Про потенціал запасів прісної води в джерелах під Азовським морем і про те, чи дійсно півострів врятувався від посухи, йдеться в матеріалі видання Крим.Реаліі.

Про плани добувати воду з-під Азовського моря в грудні минулого року оголосив президент Росії Володимир Путін. Цей спосіб розглядався як один з варіантів поповнення запасів прісної води в Криму, на ділі ж її дефіцит компенсували за рахунок буріння нових свердловин.

Заступник директора Українського інституту водних проблем і меліорації Михайло Яцюк висловив Крим.Реаліі думку, що заяви Марата Хуснуллін не містять важливих подробиць, за якими можна було б судити про успіх проекту з пошуків води під Азовським морем.

- Всі дані українських вчених говорять про те, що там немає достатніх запасів для вирішення водної проблеми Криму. Так що виникає багато питань: з одного боку, росіяни заявляють про те, що на два роки Крим забезпечений, з іншого боку, не озвучують дебет тих свердловин і яке там якість води. Останнє, за словами Хуснуллін, буде відомо тільки у вересні, але ж досить здати воду в лабораторію, щоб вона за кілька днів визначила всі показники. Мало того, ніхто не говорить про інфраструктуру: яким, власне, чином ця вода буде поставлятися в населені пункти? Щоб її побудувати, потрібно мінімум кілька років. Це станції перекачки, трубопроводи великого діаметру і потім від них - наявність розгалуженої мережі. Навіть якщо задіяти те, що в Криму є зараз, в тому числі інфраструктуру Північно-Кримського каналу, цього не вистачить.

Михайло Яцюк підкреслює, що навіть сильні зливи цього літа не запустили в Криму процеси формування стоків, які могли б заповнити втрати водосховищ і підземних вод за останні роки - отже, на думку експерта, проблема посухи буде залишатися для півострова актуальною і надалі.

Тим часом 29 липня російський віце-прем'єр Марат Хуснуллін повідомив про те, що опріснення не розглядають як можливість поповнення вододефіциту і для Криму, і для Краснодарського краю Росії. За його словами, установка опріснювальних станцій за рахунок своєї дорожнечі призводить до зростання тарифів, тому до використання таких технологій уряд Росії підходить обережно.

Глава російської регіональної організації «Зелена ліга» в Краснодарському краї Росії Євген Вітішко Євген Геннадійович вважає, що, судячи з досвіду цього регіону, кримчанам навряд чи варто чекати швидкого вирішення водної проблеми будь-яким способом.

- Більшість причорноморських міст [Росії] періодично відчувають дефіцит води для місцевих жителів і відпочиваючих. З Геленджик питання так і не вирішене, він залишається в підвішеному стані. У минулому році вода подавалася за графіками, а в цьому запаси поки не вичерпалися, але до серпня, можливо, знову буде те ж саме. Установка з опріснення спочатку працювала в районі Новоросійська, але туди досі тягнуть додатковий водовід, в тому числі в сторону Геленджика, щоб додатково подати місту воду. Поки це не дороблено, тому і до заяв уряду про видобуток води під дном моря я ставлюся скептично. У Криму це, судячи з усього, на рівні якихось прожектів. Я не вірю в те, що на півострові знайдуть ресурси, щоб забезпечити його потреби.

В уряді Росії 25 липня повідомили про те, що направлять більше 307 мільйонів рублів на забезпечення стабільного водопостачання Севастополя. Ці гроші виділяються з резервного фонду, а контролювати ефективність витрачання коштів буде Міноборони.

Журналіст з Севастополя Давид Аксельрод вважає, що ці заходи необхідні для забезпечення водної безпеки міста в майбутньому.

- Севастополь ще з минулого року не відчував проблем через посуху, тут воду не відключали і не вводили графіки. Я так розумію, що ці 307 мільйонів буде освоюватися за рахунок водозабору на річці Бельбек і додаткових свердловин. У заявах чиновників фігурує така фраза, як обв'язка вже існуючих свердловин, тобто ці гроші, як я розумію, підуть на майбутнє, на випадок виникнення сильної посухи.



Щодо питання, чому цим займається Міноборони - воно відігравало не останню роль в забезпеченні водопостачанням багатьох районів Криму, зокрема, в Білогірському районі, коли будували водовід на Сімферополь. Військові також будували водозабір на Бельбеку в минулому році. Можливо, є ще якісь причини, але публічно про них не розповідали.

Уже 30 липня прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін анонсував виділення ще понад два мільярди рублів на ремонт водоводів в Криму. Раніше в російському уряді Криму заявляли про те, що втрати в мережах водопостачання Криму можуть перевищувати 50%.

Колишній міністр житлово-комунального господарства Автономної Республіки Крим Микола Порицький переконаний, що таких вкладень в масштабах всього півострова явно недостатньо.

- Суми в два мільярди категорично не вистачить: максимум, що можуть зробити, це провести заміну труб на аварійних ділянках. Або ж підуть іншим шляхом і будуть міняти водоводи від точки забору до подачі в місто. Так буде правильніше, щоб через півроку не повертатися до ремонту. Що стосується обв'язки свердловин, мені здається, їх на якийсь час варто законсервувати, оскільки дощі цього літа дали Криму достатньо води, щоб їх не використовувати. Прогноз, що на два роки півострів забезпечений, на мій погляд, оптимістичний, але якщо в Криму реалізують весь заплановані комплекс заходів, то нинішнього запасу в водосховищах на цей термін цілком вистачить. Що до запасів під Азовом - їх немає, це інформаційний шум. Просто якщо президент говорить, що вода там є, а ви говорите, що її там немає - як ви будете далі працювати?

За оцінкою Миколи Порицького, навіть якщо під Азовським морем знайдуться скільки-небудь значні запаси води - вона буде чисто технічної, і для того щоб привести їх у відповідність до санітарних стандартів для питної, знадобляться величезні вкладення в устаткування.

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