Вбивство 6-річна дитини в Старому Салтові: правоохоронці розповіли подробиці трагедії

- 30.07.2021 10:12
Вбивство 6-річна дитини в Старому Салтові: правоохоронці розповіли подробиці трагедії

Першою забила на сполох мати 6-річної Мирослави. Близько сьомої години вечора, коли дитина не повернулася додому, жінка звернулася в поліціію. За її словами, дочка в той вечір пішла з двору будинку, де гуляла з 13-річним сусідським хлопчиком і не повернулася. До пошуків відразу взялися поліцейські, надзвичайники, нацгвардейци, група кінологів і односельці.

Зійшлісь всі, селище Старий Салтів, много Було людей - поліція, Національна гвардія, волонтери. Йшлі спершу заброшені зданія, біля лісу обшукувалі, ветлікарня, занедбані зданіе. Обшукувалі там. Потім волоонтері получілі інформацію, что в районі Молодої дівчинку бачили, шукай на покинутому кладбіще. Всі думали ось-ось знайдемо. Я буквально ее ось-ось бачив, в 5 вечора вона на вєлосіпєді каталася

До пошукової операції в Старому Салтові приєдналося близько півтисячі людей, розповідає координатор пошуково-рятувальні загони "Мілена". Прочісували ліс у дороги, де в останній раз бачили дівчинку, перевіряли занедбані будівлі. Близько опівночі пошук зупинили - тіло дитини знайшли буквально в кілометрі від її будинку.

За нашою інформацією вона вийшла з сусідом погуляти, з хлопчиком, і з ним її бачили в останній раз. Дівчинка, її сусідка, їх бачила разом і потім, де вона пропала невідомо було. Знайшли її речі, і потім знайшли саму дівчинку. Це було в районі покинутої пекарні
Дитину знайшли мертвим в покинутому будинку з ударами голови і обличчя. Вбивцею в поліції назвали 13-річного сусіда, з яким в той вечір гуляла дівчинка. Майже відразу в соцмережах з'явилася інформація, що хлопець відзначався жорстокістю - знущався над тваринами, бився з іншими дітьми.

За словами прокурора Харківської області Олександра Фільчаков, хлопець потрапляв в поле зору правоохоронців ще в 2018 році. Однак на відповідний облік взятої ні, також щодо нього не було застосовано заходів виправного характеру.

Ще три роки тому Небайдужі мешканці селища Старий Салтів звертали Рамус на Агресивне поведение малолітнього підозрюваного, Який знущався привселюдно з беззахісніх тварин та хізувався ЦІМ в соцмережах. Жодної Реакції на це НЕ послідувало
У центрі пробації в Харківській області пояснили, на облік можуть ставити лише після рішення суду, якщо людина вже скоїв злочин.

За фактом події порушено кримінальне провадження за частиною 2. п.2 статті 115 - умисне вбивство. Санкція - від десяти до п п'ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Однак, у зв'язку з тим, що кримінальна відповідальність за вбивство настає з 14 років, до хлопця можуть бути застосовані заходи виховного характеру.

Дмитро Чубенко, прес-секретар Харківської обласної прокуратури

Особі, яка Наразі є фігурантом, 13 років. До него, согласно з законодавством, у разі доведення его вини могут застосовуватісь заходь СОЦІАЛЬНОГО-виховного характеру та примусове поміщення до СОЦІАЛЬНОГО закладу для неповнолітніх
Термін відбуття зазначеного покарання до 3-х років, однак якщо особливо не перевиховалася, уповноважені органи можуть звернути до суду з проханням продовжити термін. Про те чи дійсно був ще й факт зґвалтування, каже Дмитро Чубенко, можна буде говорити після проведення судово-медичної експертизи. Тому, буде зважаться питання про можливе проведення і судово-психіатричної експертизи.

Головне ще питання Полягає у тому - чи розумів ВІН значення своих Дій. На це питання відповість експертиза, яка буде призначен та проведена, но в випадка, если експерт скаже, что ВІН НЕ розумів значення своих Дій, то тут может йти мова, что ВІН є Неосудного особою, оскількі хворіє якімось псіхічнім захворюванням
Слідчі дії тривають. За даними прокуратури, допит хлопця проводиться в присутності її батьків, адвокатів і педагогів.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: трагедія в Стаому Солтові, вбивство дитини Салтов

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