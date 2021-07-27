



Рік революції в Білорусі. Що сталося з лідерами опозиції? - 30.07.2021 10:06

Рік тому білоруси вирішили влаштувати революцію.Что стало з лідерами опозиції, які не змогли повалити Лукашенко?

Рівно рік тому, в липні 2020 го, ЦВК Білорусі відмовився зареєструвати в якості кандидатів на президентських виборах Віктора Бабарика та Валерія Цепкало - головних конкурентів чинного глави держави Олександра Лукашенка. Тисячі білорусів по всій країні вийшли на масові акції протесту. Тоді ж почалися і перші зіткнення з ОМОНом, які незабаром переросли в справжні побоїща. Але жорсткі дії силовиків не зупинили незадоволених: люди виходили на вулиці, підприємства страйкували, опозиційні політики закликали громадян стояти до кінця. Це призвело до затяжної політичної кризи, що триває досі. Але лідери опозиції до теперішнього часу або втекли за кордон, або залишилися в Білорусії і опинилися за гратами. «Лента.ру» пригадала найрезонансніші історії білоруських опозиціонерів і з'ясувала, де і як живуть опоненти Лукашенка через рік після початку «біло-червоно-білої революції».

Першим із серії гучних судових процесів, за якими обвинуваченими проходять відомі опозиціонери, стала справа колишнього глави Белгазпромбанка Віктора Бабарика, який обіймав цю посаду 20 років.

Верховний суд Білорусі засудив його до 14 років колонії посиленого режиму. 28 червня цього року Бабарика виступив в суді з останнім словом і заявив, що не може зізнатися в інкримінованих йому злочинах, оскільки вважає себе невинним. Він також відмовився від дачі показань в суді і підкреслив, що пов'язує переслідування з висуненням на пост президента.

У 2020 році Бабарика покинув посаду і збирався балотуватися в президенти, але його спочатку не допустили до виборів, а потім несподівано заарештували прямо вдома, за звинуваченням в економічних злочинах без рішення суду. Звинувачення просило для нього 15 років позбавлення волі, але в підсумку термін зменшили на рік. Крім того, опозиціонеру призначили великий штраф - п'ять тисяч базових величин (більше 4 мільйонів білоруських рублів) і постановив стягнути з нього 46 мільйонів білоруських рублів (понад мільярд рублів) в рахунок погашення збитку.

На момент арешту Бабарика був найпомітнішим банкіром країни і одним з двох відомих представників істеблішменту, які вирішили кинути виклик Лукашенко. Другим став екс-заступник міністра закордонних справ Валерій Цепкало, який отримав популярність на посаді глави «білоруської Кремнієвої долини» - Парку високих технологій. Але саме Бабарика вважався основним конкурентом Лукашенка. Ще в травні 2020 го він повідомив, що в його ініціативну групу увійшли десять тисяч чоловік, а через місяць команда політика зібрала 435 тисяч підписів за його висунення.

Після затримання Бабарика тодішній глава Комітету державного контролю Іван Тертелю (зараз зайняв пост керівника Комітету державної безпеки) зробив резонансну заяву про «ляльковода з Росії», що стоять за діяльністю опозиціонера. Цю точку зору активно підтримав Лукашенко і аж до виборів розкручував тему «російського втручання», пояснюючи його тим, що Москва зазіхає на суверенітет Мінська, примушуючи до тісної інтеграції не в інтересах білоруського народу.

Ляльководи, які стоять за його діяльністю, побоюються, що наші дії приведуть до отримання даних (...). Такими особами є, ми знаємо, великі начальники в «Газпромі», а може бути, і вище

Але незабаром після початку серпневих протестів тема з «російським втручанням» зійшла нанівець, Лукашенко оголосив, що в справи Білорусі втручається все-таки колективний Захід, і вичікувальна тактика Росії змінилася підтримкою Лукашенко. Саме на цьому тлі в Верховному суді почався процес над Бабарика. За п'ять місяців, поки тривав розгляд справи, ніяких значимих заяв про долю банкіра від офіційних представників Росії не прозвучало.

До того ж до жорсткого вироку політика позбавили навіть права на оскарження, оскільки справу розглядав Верховний суд, на рішення якого не можна подати апеляцію. Однак юрист Дмитро Лаєвський, якого нещодавно виключили з Мінської колегії адвокатів, заявив, що захист все ж має намір домагатися скасування рішення суду. Адвокати готують наглядову скаргу і планують підняти питання в Раді ООН з прав людини.

Поки ж Бабарика підготували до відбування терміну покарання: його перевели з Мінська в колонію в Новополоцьку. Інших фігурантів справи Белгазпромбанка етапували в інші виправні установи, оскільки більше двох осіб, що проходять по одній справі, не можна направляти в одну зону. Справа Бабарика однозначно розглядається опозиціонерами як приклад жорстокого переслідування критиків Лукашенко, але він не єдностей.

Не так давно закінчилися слухання у справі співголови партії «Білоруська християнська демократія» Павла Северинця. Його затримали ще в червні 2020 го на акції протесту в Мінську. Після цього суд п'ять разів поспіль призначав йому по 15 діб арешту. У вересні Северінца пред'явили звинувачення за статтею про масові заворушення (частина 2 статті 293 Кримінального кодексу Білорусії), а через півроку засудили до семи років колонії посиленого режиму. Решта фігурантів справи - активісти «Європейської Білорусі», блогер Дмитро Козлов і адміністратор Telegram-каналу «Мая краiн Білорусь» Ірина Счастна - отримали від чотирьох до семи років колонії.

Платинова Буковина, Чернівці

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