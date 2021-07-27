Буковинські правоохоронці припинили діяльність зловмисників, які незаконно заволодівали квартирами

- 29.07.2021 14:53
Буковинські правоохоронці припинили діяльність зловмисників, які незаконно заволодівали квартирами

Жертвами правопорушників ставали люди похилого віку, самотні, а також громадяни з інвалідністю, алкогольною чи наркотичною залежністю. Увійшовши в довіру, зловмисники заволодівали їхніми помешканнями. Загальна сума збитків склала понад 4 мільйони гривень.

Шахрайські дії групи осіб задокументували слідчі поліції Чернівецької області за оперативного супроводу територіального управління стратегічних розслідувань НПУ та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

 

Здійснюючи комплекс спеціальних поліцейських заходів, правоохоронці встановили особи правопорушників, схему їхньої злочинної діяльності та конкретні факти неодноразового протиправного заволодіння житлом чернівчан.

 

Так, співробітники поліції з’ясували, що шахрайську схему організувала 54-річна місцева жителька й залучила до неї свого співмешканця та знайому. Підшуковуючи потенційних жертв серед уразливих груп населення, зловмисники входили до них у довіру та під різними приводами вводили в оману.

 

Для вилучення речових доказів і притягнення винних осіб до відповідальності, поліцейські здійснили низку санкціонованих обшуків, під час яких вилучили:

- транспортний засіб;
- комп’ютерну техніку;
- документи на житло;
- фіктивні довіреності та догори купівлі-продажу нерухомості;
- особисті документи громадян;
- боргові розписки;
- чорнові записи.

Співробітники Слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області повідомили зловмисникам про підозри у скоєнні злочинів, передбачених частинами 3 і 4 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

 

За клопотанням органів досудового розслідування суд обрав підозрюваним жінкам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави: організаторці шахрайської схеми – в розмірі 1,5 мільйони гривень, її спільниці – 600 тисяч гривень. Наразі правоохоронці вирішують питання обрання запобіжного заходу третьому учаснику злочинної групи.

 

Відповідно до чинного законодавства, шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

 

Ключові слова: шахрайство з квартирами Черівці

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