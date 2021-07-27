В озері всплила тумбочка, а в ній виявилось тіло

- 29.07.2021 11:43
В озері всплила тумбочка, а в ній виявилось тіло

У Карелії поліцейські виявили тіло жінки, яка зникла кілька тижнів тому. 

Уточнюється, що 31-річна жінка пропала 27 червня. Правоохоронні органи і волонтери більше місяця проводили пошукові заходи, поки труп жінки не знайшли в озері, поруч зі станцією Майгуба в Сегежский районі.

Тіло було заховано в тумбочку, яка спливла на поверхню водойми.

За попередніми даними, у вбивстві підозрюється співмешканець жінки. Знайомі убитої стверджують, що пара часто сварилася і чоловік бив свою співмешканку.

Після чергового побиття жінка перестала дихати. Тоді вбивця вирішив заховати тіло в тумбочку і вивезти за місто, а потім скинути в озеро.

У жінки залишилося двоє малолітніх дітей.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: тілов озері, новини

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Жінка злякалася ожиріння і скинула 13 кілограмів за вісім місяців Жінка почала практикувати интервальное голодування по системі 16: 8 - вона їла три рази строго в проміжок
- 30.07.2021 10:17
Вбивство 6-річна дитини в Старому Салтові: правоохоронці розповіли подробиці трагедії Першою забила на сполох мати 6-річної Мирослави. Близько сьомої години вечора, коли дитина
- 30.07.2021 10:12
Рік революції в Білорусі. Що сталося з лідерами опозиції? Рівно рік тому, в липні 2020 го, ЦВК Білорусі відмовився зареєструвати в якості кандидатів на президентських виборах Віктора Бабарика
- 30.07.2021 10:06
Ціна біткоіни перевищила позначку в: $ 38 000 На цоьому тижні біткоіни торгується в районі $ 38 500. Капіталізація активу - $ 722,9 млрд.
- 29.07.2021 15:57
Буковинські правоохоронці припинили діяльність зловмисників, які незаконно заволодівали квартирами Жертвами правопорушників ставали люди похилого віку, самотні, а також громадяни з інвалідністю
- 29.07.2021 14:53
Російських спортсменів на Олімпіаді назвали читерами В Токіо продовжує шуміти історія з Данилом Медведєвим
- 29.07.2021 09:07
Ціна біткоіни літом 2021 повернеться до позначки 60000 $ Старший стратег по сировинних товарах Bloomberg Intelligence Майк Макглоун вважає, що
- 28.07.2021 12:13
Яка ймовірність заборони біткоінів в Китаї? Пекін не зацікавлений у розвитку кріптоіндустріі, а недавня заборона Майнінгу
- 27.07.2021 15:42
Масажистка в Чернігові в себе вдома повернула шию та вбила клієнтку Масажистка з Чернігова повідомлена про підозру у вбивстві з необережності
- 27.07.2021 11:58
Які країни відкриті для туристів з України? Для туристів з України відкрилися вже 14 країн ЄС
- 27.07.2021 11:07

Всі новини