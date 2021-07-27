В озері всплила тумбочка, а в ній виявилось тіло- 29.07.2021 11:43
У Карелії поліцейські виявили тіло жінки, яка зникла кілька тижнів тому.
Уточнюється, що 31-річна жінка пропала 27 червня. Правоохоронні органи і волонтери більше місяця проводили пошукові заходи, поки труп жінки не знайшли в озері, поруч зі станцією Майгуба в Сегежский районі.
Тіло було заховано в тумбочку, яка спливла на поверхню водойми.
За попередніми даними, у вбивстві підозрюється співмешканець жінки. Знайомі убитої стверджують, що пара часто сварилася і чоловік бив свою співмешканку.
Після чергового побиття жінка перестала дихати. Тоді вбивця вирішив заховати тіло в тумбочку і вивезти за місто, а потім скинути в озеро.
У жінки залишилося двоє малолітніх дітей.
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