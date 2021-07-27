



Російських спортсменів на Олімпіаді назвали читерами - 29.07.2021 09:07

Cпортсмени з Росії виступають в Токіо без прапора і гімну Росії, як команда ОКР, а в честь перемоги звучить музика Чайковського..

В Токіо продовжує шуміти історія з Данилом Медведєвим. Під час спілкування в мікст-зоні журналіст з Чилі, задаючи питання Медведєву, назвав російських спортсменів «читерамі» і запитав, як він себе почуває з цим клеймом. (Хто ще не знає, читер - гравець, який порушує правила, тобто обманщик).

Як пояснив сам Медведєв, журналіст сказав, що «Росія носить на собі тавро ошуканців». Данило розлютився, і відповідь його був таким: «Вперше в житті я не буду відповідати на питання з інтерв'ю. Тобі повинно бути соромно через свого питання. Я більше не хочу бачити цю людину в мікст-зоні ніколи в моєму житті. Я не хочу відповідати на його питання ». І, вже звертаючись до представників Міжнародної тенісної федерації, припустив: «Напевно, вам варто потурбуватися, щоб його не було на Олімпіаді».

Олімпійські ігри не можуть бути без сплеску емоцій, образ і підозр. У момент найвищої напруги оголені нерви б'ють струмом.

Олімпійські ігри - це коли немає пощади. У спортсменів - до себе і суперникам, у тренерів і керівників федерації - до спортсменів, у журналістів, які змушені ставити запитання плакали від горя або неосудним від щастя, - до героям спорту. Кожному тут дістається.

Бурю емоцій в склянці води перед поїздкою на Олімпійські ігри викликало нагадування ОКР спортсменам, що питання в мікст-зонах від іноземних журналістів обов'язково будуть різними. А вони і є такі - різні. І нагадування, особливо дебютантам, було абсолютно доречним.

Я не знаю цього журналіста. Ми з ним, напевно, ходимо різними стежками відповідно до плану, схваленого японським урядом ще до Олімпійських ігор планом. А ось колеги з журналістом поговорили. І чилієць стверджує, що всього лише запитав Медведєва, чи відчуває він клеймо ошуканців на російських спортсменів і що відчуває з цього приводу. «Я не сказав, що російські обманщики. Я не суддя. Він би міг відповісти, що так, він відчуває це, але це неправда - росіяни не обманщики ».

На тих аренах олімпійського Токіо, де я вже побувала, не довелося зіткнутися з неприязню зарубіжних колег по відношенні до наших спортсменів. А питання про прапор і гімн іноземці, та й ми самі теж ставимо вже в силу обставин не перші Олімпійські ігри. У Пхенчхані-2018 всім цим вже довелося перехворіти. І не останні - в зимовому Пекіні-2022 вітчизняні спортсмени виступлять, як і в Токіо-2020.

Платинова Буковина, Чернівці

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