



Корпусні меблі Чернівці - 27.07.2021 10:14

ПП Покорний виготовляє в Чернівцях корпусні меблі, які дозволить максимально використовувати наявну корисну площу. При замовленні ви не обмежені фабричної плануванням і можете особисто вибрати оптимальний варіант. Це дозволить задіяти навіть непривабливі куточки вашого будинку. Вибирайте будь-яку модель шаф, віталень, кухні, спальні за оптимальними цінами. Для замовлення вам достатньо зателефонувати нашим менеджерам або приїхати на виробництво. Наші дизайнери допоможуть вам у створенні дизайну та прорахунку вартості, звертайтеся до нас за виробами корпусні меблі Чернівці.

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Наша адреса прийому замовлень:

м. Чернівців, вул. Донбасівська 1г (ДОК, цех №2) вул. Ентузіастів 5а,

р-к "Добробут", ряд 5, маг. №3 (головний вхід на ринок"Карпати")

тел.: (0372)-58-40-29 тел.(099) 071 - 1001, (050)-570-88-30 (067) 372 - 6040



Якщо у Вас виникли запитання, пишіть нам: mebli_dsp@ukr.net

У каталозі виробника корпусних меблів ПП Покорний представлена ​​широка лінійка моделей: шафи-купе, гардеробні, вітальні, комоди, кухні, передпокої. У нас можна замовити як ліжка для дитячої кімнати, так і офісні столи та стільці. Схема замовлення досить проста: ви залишаєте заявку через дзвінок, до вас виїжджає наш заміррщик, потім після укладення договору та обговорення всіх деталей замовлення починається виготовлення потрібних вам меблів. На заключному етапі наші фахівці збирають замовлені меблі на місці розміщення і ще раз перевіряють якість.

Участь в проектуванні дає вам можливість отримати меблі, що відповідає всім вашим вимогам і за тією ціною, яка вас влаштовує. Ваше житло або салон краси, офіс, магазин, ресторан, тощо придбає унікальність і вам захочеться повертатися туди знову і знову.

Ніщо не полегшує побут як функціональні шафи-купе, комоди і тумбочки. Замовляйте у ПП Покорний будь-які предмети меблів за вигідною ціною і отримуйте виважену якість за оптимальною ціною. Якщо потрібні максимально вигідні меблі з доставкою по місту Чернівці , до ваших послуг фотокаталог компанії ПП Покорний. Ціни на всі меблі стануть для вас справжньою знахідкою.

Ви можете замовити корпусні меблі або предмет до вже наявних меблів без зайвих витрат. ПП Покорний виробляє корпусні меблі понад 20 років.

Пропонуємо також кромкування ДСП та розпил ДСП та МДФ.

Широкий асортимент дозволяє підібрати та замовити будь-яку модель на свій смак і отримати її відносно недорого. При формуванні моделей корпусних меблів ПП Покорний керується багаторічним досвідом роботи, попитом на модний дизайн і побажань клієнтів.

Купівля та замовлення меблів ніколи не була настільки простою, як зараз. Вибирайте вподобану модель і залишайте в заявці необхідні розміри в формі зворотного звязку ан нашому сайті. Наші фахівці складуть індивідуальний дизайн-проект і уточнять вартість. Наша служба доставки знаходиться в Чернівцях і доставляє готові вироби по всьому місту, та Чернівецькій області. Також, наші корпусні меблі відправляються замовникам у місто Стрій, Івано-Франківськ, Львів, Київ, Днепр, Кривий ріг, Луцьк, Житомир, Рівне та багато інших .

тудія меблів АRМА- це команда професіоналів з досвідом виробництва меблів більше 10 років. Ми займаємося виробництвом якісної, індивідуальних меблів у Воронежі і області. В першу чергу, це житлові меблі: меблі для кухні, шафи-купе, гардеробні, вітальні, дитячі, вітальні, спальні. Крім цього виготовляємо і офісні меблі, кабінети для керівників і робочого персоналу, а також торгове обладнання. В нашій команді працюють кваліфіковані дизайнери, технологи, які не тільки проектують меблі, а й надають необхідну технічну консультацію. У виробництві задіяні висококваліфіковані бригади складальників меблів. Все це дозволяє нам повністю контролювати процес виготовлення замовлення, від попереднього ескізу, до моменту установки готового виробу. За довгі роки роботи ми оволоділи тим досвідом, який допомагає створювати для Вас правильну меблі.

Завдяки нашій тісній співпраці з постачальниками провідних виробників матеріалів і фурнітури, які мають відповідні сертифікати якості, нам є що запропонувати для втілення саме Вашої унікальної ідеї. Пропонуємо обрати у ПП Покорний фурнітуру у Каталозі меблева фурнутура Чернівці.

Ми стежимо за всіма новинками в матеріалах і напрямками дизайну, дотримуючись побажань наших замовників, ми втілюємо комфорт і красу індивідуальних меблів, затишок і гармонію в будь-якому стилі: від класики до авангарду.

Ми лише посередники між Вашим бажанням і правильним його втіленням, але ланка це найважливіше!

Ми зацікавлені у співпраці, тому як наша команда любить свою справу, з втіленими в життя проектами, Ви можете ознайомитися з нашими виробами, а так само задати нам питання або просто поспілкуватися, консультація наших фахівців гарантована!

Компанія ПП Покорний спеціалізується на виробництві і продажу меблів. В даній сфері ми працюємо більше 20 років. За цей час ми придбали величезний практичний досвід і тепер готові запропонувати споживачеві великий асортимент виробів. Ми пройшли шлях від маленького меблевого цеху до серйозного підприємства. Сьогодні ПП Покорний - це надійна і динамічно розвивається меблева компанія. Ми не зупиняємося на досягнутому, і продовжуємо активно використовувати накопичений досвід для подальшого розвитку і підвищення рівня якості меблів і обслуговування клієнтів. Сучасні технології виробництва та обладнання забезпечують надійну збірку і чудову якість внутрішньої обробки.

Фахівці нашої компанії знаходять цікаві технічні рішення, що дозволяють створювати ергономічну, функціональні і надійні меблі. Для того, щоб випускати меблі, відповідну з одного боку сучасності, а з іншого традиціям якісних меблів, інженерно-технічний персонал постійно відвідує семінари та виставки. Ми виготовляємо наступний асортимент продукції:

гардеробні;



вітальні;



Дитячі;



кухні,



передпокої;



Шафи купе.

Унікальні композиції спеціально спроектовані нашими дизайнерами для того, щоб кожен, хто придбав меблі, відчував себе комфортно і затишно. Меблі ПП Покорний робить інтер'єр індивідуальним, відповідаючи особистим потребам Клієнта. Компанія ПП Покорний завжди виконує всі взяті на себе зобов'язання і налаштована на підтримку довгострокового співробітництва.

Платинова Буковина, Чернівці

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