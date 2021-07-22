Пасажирський Boeing-737, який виконував рейс Мінськ - Анталья змінив курс та знаходиться над Воронежем- 26.07.2021 11:28
Пасажирський Boeing-737, який виконував рейс Мінськ - Анталья, подав сигнал тривоги в небі над Бєлгородською областю
Літак знизився і змінив курс. В даний час він знаходиться над Воронежем.
На борту сталася позаштатна ситуація.
Літак авіакомпанії Belavia, який випливає з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха, повідомив "Інтерфаксу" джерело в авіадиспетчерських службах.
"Літак Boeing 737, що прямував з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха над Воронезької областю. Літак прямує до Воронежа, де, як очікується, зробить вимушену посадку", - сказало джерело.
"Бєлавіа" підтвердила цю інформацію і пообіцяла розгорнуту відповідь.
Відзначається, що зараз літак змінив курс і прямує до Москви.
Літак Belavia, що прямував з Мінська в Анталью, вимушено сів в аеропорту Домодєдово. Це випливає з даних сервісу FlightRadar24.
UPD Інформоване джерело підтвердило , що посадка повітряного судна пройшла штатно.
Раніше інформоване джерело повідомляло , що літак Boeing 737, що прямував з Мінська в Анталью, подав сигнал лиха над Воронезької областю. Екіпаж подав сигнал лиха через годину після вильоту повітряного судна. За попередніми даними, на борту виникла нештатна ситуація - екіпаж вийшов на зв'язок з диспетчерами московського авіавузла і повідомив про критичний раптовому зростанні температури масла в двигуні.
Літак з бортовим номером EW-455PA поповнив парк Belavia п'ять років тому. Раніше він ніде не експлуатувався, уточнило джерело.
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