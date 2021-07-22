Пасажирський Boeing-737, який виконував рейс Мінськ - Анталья змінив курс та знаходиться над Воронежем

- 26.07.2021 11:28
Пасажирський Boeing-737, який виконував рейс Мінськ - Анталья змінив курс та знаходиться над Воронежем

Пасажирський Boeing-737, який виконував рейс Мінськ - Анталья, подав сигнал тривоги в небі над Бєлгородською областю

Літак знизився і змінив курс. В даний час він знаходиться над Воронежем.

На борту сталася позаштатна ситуація.

Літак авіакомпанії Belavia, який випливає з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха, повідомив "Інтерфаксу" джерело в авіадиспетчерських службах.

"Літак Boeing 737, що прямував з Мінська в Анталію, подав сигнал лиха над Воронезької областю. Літак прямує до Воронежа, де, як очікується, зробить вимушену посадку", - сказало джерело.

"Бєлавіа" підтвердила цю інформацію і пообіцяла розгорнуту відповідь.

Відзначається, що зараз літак змінив курс і прямує до Москви.

Літак Belavia, що прямував з Мінська в Анталью, вимушено сів в аеропорту Домодєдово. Це випливає з даних сервісу FlightRadar24.

UPD Інформоване джерело підтвердило , що посадка повітряного судна пройшла штатно.

Раніше інформоване джерело повідомляло , що літак Boeing 737, що прямував з Мінська в Анталью, подав сигнал лиха над Воронезької областю. Екіпаж подав сигнал лиха через годину після вильоту повітряного судна. За попередніми даними, на борту виникла нештатна ситуація - екіпаж вийшов на зв'язок з диспетчерами московського авіавузла і повідомив про критичний раптовому зростанні температури масла в двигуні.

Літак з бортовим номером EW-455PA поповнив парк Belavia п'ять років тому. Раніше він ніде не експлуатувався, уточнило джерело.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Бєлавіа літак Анталія

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Монобанк, обман по лімітах на кредитках - що відбувається насправді? Про неприємної ситуації в своєму негативному відгуку на порталі написала українка.
- 26.07.2021 11:55
За російське громадянство украінців будуть позбавляти громадянства Група депутатів Верховної Ради запропонували проект закону, який передбачає позбавлення
- 26.07.2021 10:50
ДТП з потерпілими на перехресті двох вулиць у селі Лукавці Вижницького району. Фото Виїхавши на місце дорожньо-транспортної пригоди, правоохоронці встановили, що під час повороту
- 26.07.2021 10:40
Найбагатша людина світу Джефф Безос злітав в космос Система New Shepard продемонструвала виняткову надійність
- 23.07.2021 15:33
Хлопець голими руками воював з левом і врятував сестру Інцидент стався в селі в області
- 23.07.2021 14:27
Зеленський поділився очікуваннями від зустрічі з Байденом Він висловив надію на змістовний і продуктивний діалог і підкреслив, що
- 23.07.2021 12:24
COVID-19 провокує ожиріння Організму потрібно більше сил»: як COVID-19 провокує ожиріння. Лікарі розповіли
- 23.07.2021 11:21
Службові собаки Держмитслужби виявили 270 випадків порушення митних правил у І півріччі 2021 року більше 1,5 млн. пачок тютюнових виробів; майже 20 кг
- 22.07.2021 10:11
Росія подала міждержавну скаргу проти України до Європейського Суду РФ звинувачує владу України в загибелі мирного населення, незаконному позбавленні
- 22.07.2021 10:07
Чому Китай відмовився допомагати ВООЗ визначити походження коронавируса Офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні заявив, що публікація
- 22.07.2021 09:14

Всі новини