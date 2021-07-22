



Монобанк, обман по лімітах на кредитках - що відбувається насправді? - 26.07.2021 11:55

Як стало відомо, користувачі жаліються, що змінюються ліміт по кредиткам Монобанк без попередження.

Monobank звинуватили в обмані з кредитними лімітами, які змінюються по кілька разів на місяць і урізаються в самий невідповідний момент.

Про неприємної ситуації в своєму негативному відгуку на порталі написала українка.

"Дорогий обманич Монобанк! Наша співпраця тривало близько 2 років, за які я розчарувалася в тобі повністю!", - написала дівчина.

Вона зазначила, що monobank надав їй кредитний ліміт на суму 10 тисяч гривень і вона почала користуватися грошима, але через кілька тижнів ліміт закрили і зняли пільговий період.

Довідково:

В Україні тепер стала популярна за деякими опитуваннями, кредитна карта monobank - ця картка - новинка на ринку банківських послуг. Все оформлюється онлайн, вам навіть не треба йти до відділення. Користувачі активно користуються її привілеями та вже отримали пластикову карту багато користувачів банку. Послуга кредитування має виключно позитивні відгуки та рекомендації за даними деякиї сайтів. Як не дивно, за словами реклами від представників банка Монобанк, кредитування в Монобанк має ряд переваг.

Власники даної кредиткою мають такі умови:

Їснує користування грошима до 62 днів (але ця умова пропонується й іншими банками - наприклад, ПУМБ. Як заявляється у рекламних проспектах - ліміт по кредиту - 200 тис. Грн., але це звісно не для кожного користувача.

Cashback до 20%.

За умовами кредитної картки, відсоток користування грошовими коштами складає 3,2% (на місяць). Зауважимо тут, наприклад, у ПУМБ банку відсоток складає 2.99%.

Нараховується на залишок коштів на рахунку до 10% на кошти, тобто - це на власні кошти, які користувач послугамищо залишилися на рахунку.

Також, у користувачів карток Монобанку є м ожливість здійснювати у мобільному додатку грошові перекази, і нараховувати кошти на мобільний рахунок, оплачувати послуги ЖКГ як кажуть у Монобанку - безкоштовно. Поповнення рахунку також без комісії.



Монобанк вказує у своїх рекламних матеріалах, що їснує мінімальна комісія при знятті коштів - але яка саме? Також, у банку запевняють, що зазначені персональні дані користувачів не розголошуються співробітниками банку та є конфіденційною інформацією .

Як й у інших банків, їснує та здійснюється швидке рішення через 24/7 службу підтримки будь-якого питання . Є можливість зв'язатися з співробітниками у Вайбері, Телеграмі, тощо).

Також є обіцянки про кешбек. Але користувачі можуть обрати тільки 1-2 виду тих покупок, за якими буде здійснюватися кешбек (повернення коштів). Грошова компенсація складає до 500 грн. щомісяця.

А ось про те, що Монобанк обіцяє не змінювати кредитні тарифи, даних ніде ми не знайшли. Тому, користувачі можуть мати надії, але варто уважно читати умови договору, який заключують з кожним окремим банком.

Платинова Буковина, Чернівці

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