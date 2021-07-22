За російське громадянство украінців будуть позбавляти громадянства- 26.07.2021 10:50
Група депутатів Верховної Ради запропонували проект закону, який передбачає позбавлення українського громадянства при добровільному отриманні російського.
Про це свідчить законопроект про зміну закону "Про громадянство України" щодо автоматичної втрати громадянства України в разі добровільного набуття громадянства держави-агресора - Російської Федерації ".
Ідея належить представнику "євросолідарності" Миколи Княжицького, позафракційному депутату Оксані Савчук та нардепу від "Голосу" Наталі Піп.
Текст законопроекту поки не опублікований.
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