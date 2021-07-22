



ДТП з потерпілими на перехресті двох вулиць у селі Лукавці Вижницького району. Фото - 26.07.2021 10:40

Попередньо, під час аварії водійка одного із транспортних засобів отримала травму руки. Співробітники Вижницького районного відділу поліції з’ясовують причини та обставини автопригоди.

ДТП з потерпілими сталася вранці, 24 липня, на перехресті двох вулиць у селі Лукавці Вижницького району.

Виїхавши на місце дорожньо-транспортної пригоди, правоохоронці встановили, що під час повороту ліворуч 40-річний водій автомобіля «Volkswagen Golf» допустив зіткнення з іномаркою «Volkswagen Golf Plus» під керуванням 25-річної чернівчанки.

Медики доставили водійку до лікарні з підозрою на перелом руки та надають їй необхідну допомогу.

Слідчі поліції вирішують питання про внесення відомостей про аварію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Платинова Букосвина, Чернівці

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