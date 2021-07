Найбагатша людина світу Джефф Безос злітав в космос - 23.07.2021 15:33

Найбагатша людина світу злітав в космос. Як пройшов політ Джеффа Безоса на думку екпертів космосу?

Суборбітальний система New Shepard вперше стартувала з людьми

Пуск багаторазової туристичної суборбітальній системи New Shepard, що включає капсули і одноступенчатую ракету, відбувся на полігоні в Техасі (США). Перша досягла висоти близько 105 кілометрів, тим самим опинившись вище лінії Кармана, що вважається Міжнародної авіаційної федерацією кордоном між атмосферою Землі та власне космосом, після чого успішно приземлилася за допомогою парашутів. Друга також успішно повернулася на Землю, зробивши за допомогою двигунів вертикальну посадку. Весь політ капсули New Shepard тривав приблизно 11 хвилин, з яких чотири пройшли в невагомості.

У польоті взяв участь найбагатша людина в світі

У шестимісній капсулі перебували чотири людини, включаючи засновника і власника американської компанії Blue Origin Джеффа Безоса, що вважається найбагатшою людиною в світі. Крім нього в космосі побували ще три людини: брат Безоса Марк; 82-річна льотчиця Уоллі Фанк, яка, пройшовши всі необхідні етапи підготовки, в 1960-х роках так і не стала американської Валентиною Терешкової - першою жінкою-космонавтом; і 18-річний випускник школи Олівер Демен, син гендиректора нідерландської інвестиційної компанії Somerset Capital Partners Джоеса Демена. Таким чином, Фанк стала найстарішою людиною, що побувала в космосі, а Демен-молодший - наймолодшим.

Система New Shepard продемонструвала виняткову надійність

Успішно відбулася місія NS-16 стала шістнадцятою для New Shepard і першої, в якій взяли участь люди. Всього у суборбітальній системи невдалим був тільки один старт - другий, в ході якого ракету, на відміну від капсули, не вдалося зберегти. Та обставина, що в NS-16 взяв участь сам Безос, а також сильно відрізняються за віком туристи, дозволяє заявити про виняткову надійності New Shepard. У перспективі Blue Origin планує продавати місце в суборбітальній капсулі по 200-300 тисяч доларів. Проте перші пуски будуть дорожче - за політ Демена-молодшого невідомий меценат заплатив 28 мільйонів доларів. Ймовірно, в поточному році відбудеться ще два старти New Shepard.

У Росії не були вражені американськими успіхами, але, як відомо Роскосмос одразу ж утаємничив всі спогади у пресі про нього. На думку глави «Роскосмосу» Дмитра Рогозіна, «суборбітальний політ не має відношення до професійної космонавтиці, але, тим не менш, є подією знаковою з точки зору як розвитку технологій, так і розширення можливостей людства поглянути на нашу планету з космосу». «Сподіваюся, що коли-небудь і наші олігархи-мільярдери почнуть витрачати свої гроші не на чергові яхти і ярмарки марнославства, а на розвиток космічних технологій та знань про космос», - заявив керівник держкорпорації після польоту Unity. На думку колишнього гендиректора компанії «КосмоКурс» Павла Пушкіна, політ Unity не вражає, оскільки «тісно, ​​крісла, здається, заважають сильно. Зовні немає вау-ефекту з ревом двигунів ».

Blue Origin обіцяє стати великою космічною корпорацією

Американська Blue Origin в перспективі може стати не тільки основним конкурентом SpaceX, а й однією з найбільших в світі космічних корпорацій. Крім суборбітальній туристичної системи New Shepard, в даний час в компанії працюють над багаторазовою важкої ракетою New Glenn, посадковим модулем Blue Moon і ракетними двигунами BE

