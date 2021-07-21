



Хлопець голими руками воював з левом і врятував сестру - 23.07.2021 14:27

Житель Зімбабве голими руками воював з левом, який напав на його сестру, і врятував її. Про це повідомляє портал Pindula.

Інцидент стався в селі в області Чісумбанье провінції Манікало в середу, 14 липня. 14-річна Агнес (Agness) ввечері вийшла на вулицю, щоб забрати забуту куртку. На неї накинувся лев і вкусив її за коліно.

Перелякана дівчинка закричала, і один з її братів побіг до неї на допомогу. Юнак почав бити звіра кулаками, поки лев не втік, вирвавши шматок м'яса з ноги жертви.

Він повідомив, що пізніше лева знайшли в іншому селі. Рейнджери Управління з охорони парків і дикої природи вистежили і вбили звіра.

Імовірно, лев втік із заповідника Саві-Веллі, так як паркан був зламаний.

Раніше повідомлялося, що в індійському штаті Карнатака чоловік убив леопарда голими руками заради порятунку дружини і дочки. Напад стався, коли чоловік, його дружина і дочка поверталися з весілля на велосипедах.

Платинова Буковина, Чернівці

Джерело: фото Globallookpress .com

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