Зеленський поділився очікуваннями від зустрічі з Байденом- 23.07.2021 12:24
Президент України Володимир Зеленський поділився очікуваннями від майбутньої зустрічі з американським лідером Джо Байденом. Про це він написав у Twitter.
Він висловив надію на змістовний і продуктивний діалог і підкреслив, що Вашингтон є головним стратегічним партнером Києва.
«Ми будемо мати відверту і живу дискусію з приводу серйозної загрози безпеці України з боку" Північного потоку-2 ", мирного врегулювання в Донбасі, проблем економічного розвитку», - зазначив Зеленський.
Раніше стало відомо, що зустріч президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена відбудеться у Вашингтоні 30 серпня. Лідери двох країн обговорять «російську агресію» в Криму і Донбасі, енергетичну безпеку Києва, боротьбу з корупцією і проекти демократичних реформ в республіці.
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