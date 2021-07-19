



Росія подала міждержавну скаргу проти України до Європейського Суду - 22.07.2021 10:07

Росія подала міждержавну скаргу проти України до Європейського Суду з прав людини згідно зі статтею 33 Конвенції про захист прав людини і основних свобод. Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

РФ звинувачує владу України в загибелі мирного населення, незаконному позбавленні волі і жорстоке поводження з людьми в 2014 році на площі Незалежності в Києві і в Будинку профспілок в Одесі, а також у Донбасі.

Крім того, скарга стосується «практики придушення свободи слова і переслідування інакомислячих шляхом заборони роботи засобів масової інформації», заборони роботи сайтів, переслідування журналістів, політиків і пересічних громадян.

Також у зверненні йдеться про дискримінацію російськомовного населення, російських компаній і підприємців, нападу на дипломатичні, консульські та інші представництва Російської Федерації в Україні.

Москва вважає незаконним позбавлення окремих територій південного сходу України можливості участі у виборах до центральних органів влади, блокування Північно-Кримського каналу як основного джерела прісної води для жителів Кримського півострова.

Окремим пунктом в скарзі згадується катастрофа літака авіакомпанії «Малайзійські авіалінії», що виконував рейс MH17 17 липня 2014 року.

«Звернення покликане привернути увагу Європейського Суду і всього світового співтовариства до грубих і систематичних порушень прав людини українською владою, зафіксувати в міжнародно-правовому полі численні факти злочинних діянь, змусити владу України припинити їх вчинення, провести належне розслідування і негайно притягнути винних осіб до відповідальності, відновити мир і згоду на території України », - йдеться в публікації.

Раніше повідомлялося, що жителі Донбасу і Криму подали до ЄСПЛ більше восьми тисяч скарг на Україну.

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