



Петрівський ярмарок 2021: Програма - 08.07.2021 16:30

Ярмарок проходить традиційно в другий тиждень липня , в цьому році - з 11 до 12 липня у Чернівцях проводять «Петрівський ярмарок».

Розклад на 11 липня:

11:00 на площі Пресвятої Марії виступатимуть мистецькі колективи.

12:00 на Кобилянській та в парку Шевченка проводитимуть розважальні заходити для дітей.

Об 14:00 в Жовтневому парку проведуть Чемпіонат з середньовічного бою.

Де і що продають

На вулиці Головній вздовж парку Шевченка розташували ярмарок меблів, товарів для дому та будівництва.

На вулиці Садовій є ятки домашньої їжі, бджолярів та пекарів.

На вулиці Гузар розмістили автосалон просто неба, а також намети ресторанів та кафе.

На площі Пресвятої Марії та на вулиці Шкільній ярмарок хендмейду та наїдків.

На вулиці Кобилянської книжковий ярмарок.

На площах Центральній і Пресвятої Марії, а також на вулицях Шкільна, Поштова та Чайковського будуть майстеркласи народних ремесел та ярмарок хендмейду.

На площі Філармонії розмістили "дитяче містечко".

Петрівський ярмарок вже стала одним з найпопулярніших заходів у країні. Він щорічно збирає по кілька сотень тисяч відвідувачів, а на сценах виступають найпопулярніші артисти України.

Захід об'єднує виставку під відкритим небом і розважальні заходи.

На численних торгових точках можна знайти багато цікавого і навіть унікального, придбати продукцію народних майстрів і виробників: текстильні товари, хутро, предмети побуту з дерева, мед, а також садово-парковий інвентар, продукти харчування, і інше.

Петрівський ярмарок об'єднує приємне з корисним - тут можна не тільки купити цікаві речі і продукти, але і відмінно відпочити. Для цього створені всі умови: кафешки і столики під відкритим небом, побудовані павільйони і санітарні зони. У зоні майстрів висадили дерева і безліч квітів. Була повністю переобладнана сцена, на якій виступають відомі виконавці.

Судячи з програми, нудьгувати не доведеться!

Програма 2018 порадує багатьох:

21.08 (вівторок) - відкриття ярмарку. На сцені - група «Ляпіс 98»

22.08 (середа) - концерт групи «Клей Угрюмого»

23.08 (четвер) - виступ гурту «Barahta»

24.08 (п'ятниця) - концерт групи «Kazka»

25.08 (субота) - виступ «Mountain Breeze», Вєрки Сердючки та Dj Mutter

26.08 (неділя) - закриття заходу. Виступ Олександра Порядінского, студії «Квартал 95» і групи «ВВ».

Після такої інформації виникає закономірне питання - як дістатися до Чернівців? Зручніше за все, звичайно, власним автомобілем. Але якщо ви зібралися відпочивати по-справжньому, насолоджуватися усіма можливостями даної події, розслабитися «по повній», рекомендуємо замовити авто з водієм. У цьому випадку ніяких серйозних думок, підготовки до зворотній дорозі, яка часто випадає на нічний час після завершення концерту, не буде. Тільки радість і веселощі!

Хочете поїхати великою компанією або цілим колективом? Оренда автобуса з клімат-контролем, зручними сидіннями та бутильованої водою - оптимальний варіант.

Транспортна компанія має в своєму розпорядженні великим автопарком і може запропонувати своїм клієнтам авто різних класів, мікроавтобуси, мінівени і автобуси. З нами поїздка буде частиною загального свята, а не стомлюючим часом, проведеним в дорозі. Особливо, якщо ви скористаєтеся нашими порадами, як з користю провести час в автобусі.

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А ви вже відвідували ярмарок в Чернівцях раніше? Як добиралися, і чим запам'яталося захід саме вам? Поділіться з нами в коментарях.

Платинова Буковина

Джерело: Фото http://bukovina.biz.ua/

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