



Петрівський ярмарок у Чернівцях - 09.07.2021 10:52

Протягом двох днів, 10 та 11 липня, у Чернівцях відзначатиметься традиційне свято «Петрівський ярмарок». У зв’язку із проведенням цих масових заходів правоохоронці працюють у посиленому режимі на всіх локаціях міста.

До охорони громадського порядку залучено достатню кількість працівників поліції. Правоохоронці протягом вихідних стежитимуть за дотриманням правопорядку громадянами. Поліцейські наголошують буковинцям та гостям міста на необхідності бути пильними та обережними у місцях скупчення людей.

Щоб не допустити ускладнень у дорожньому русі, поліцейські також здійснюють відвід автотранспорту та патрулюють ярмаркові локації. Тому правоохоронці звертаються до водіїв із проханням заздалегідь продумати свій маршрут, щоб не потрапити у затори.

Відділ комунікації поліції Чернівецької області

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