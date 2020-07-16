



На Буковині поштарка підробляла документи - 16.07.2021 10:50

Поліцейські викрили незаконну діяльність працівниці поштового відділення зв’язку Дністровського району, яка підробила документи щодо отримання грошового переказу пенсіонеркою. Відтак - замість адресатки отримала кошти. Порушниці загрожує позбавлення волі до чотирьох років.

Правоохоронці встановили, що декілька днів тому 29-річна начальниця одного з відділень поштового зв’язку Новодністровська, використовуючи своє службове становище, внесла відмітку про отримання грошового переказу від своїх родичів місцевою жителькою. Таким чином, правопорушниця замість неї привласнила ввірене громадянці майно у сумі понад 18 тисяч гривень.

Слідчі поліції повідомили про підозри правопорушниці у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- частиною 1 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);

- частиною 1 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Платинова Буковина, Чернівці

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