На Буковині поштарка підробляла документи- 16.07.2021 10:50
Поліцейські викрили незаконну діяльність працівниці поштового відділення зв’язку Дністровського району, яка підробила документи щодо отримання грошового переказу пенсіонеркою. Відтак - замість адресатки отримала кошти. Порушниці загрожує позбавлення волі до чотирьох років.
Правоохоронці встановили, що декілька днів тому 29-річна начальниця одного з відділень поштового зв’язку Новодністровська, використовуючи своє службове становище, внесла відмітку про отримання грошового переказу від своїх родичів місцевою жителькою. Таким чином, правопорушниця замість неї привласнила ввірене громадянці майно у сумі понад 18 тисяч гривень.
Слідчі поліції повідомили про підозри правопорушниці у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- частиною 1 статті 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем);
- частиною 1 статті 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України.
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