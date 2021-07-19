Аварія з травмованим неповнолітнім водієм мопеда- 20.07.2021 13:47
Сьогодні вранці, 20 липня, до поліції надійшло повідомлення про ДТП на Заставнівщині. Внаслідок зіткнення транспортних засобів травмувався неповнолітній місцевий мешканець. У 13-річного хлопця медики діагностували перелом гомілки ноги та госпіталізували його для надання відповідної допомоги.
На місце події одразу виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції №3 (м. Заставна) Чернівецького районного управління поліції. Правоохоронці з’ясували, що під час проїзду нерегульованого перехрестя водій мопеда «Honda» не надав перевагу у русі та зіткнувся із легковиком «Ford» під керуванням 38-річного жителя села Онут. Внаслідок аварії травми отримав неповнолітній кермувальник мопеда. Тепер він перебуває в лікарні з переломом гомілки правої ноги.
Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Фото:
Коментарі (0)
Другие новости:
- 22.07.2021 10:11
- 22.07.2021 10:07
- 22.07.2021 09:14
- 21.07.2021 18:24
- 21.07.2021 12:30
- 21.07.2021 10:40
- 21.07.2021 10:31
- 20.07.2021 10:39
- 19.07.2021 09:44
- 19.07.2021 09:26