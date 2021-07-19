Чи закроють Туреччину через Дельту літом 2021?

- 19.07.2021 09:44
Чи закроють Туреччину через Дельту літом 2021?

У Туреччині не підтвердили закриття кордонів через нового штаму COVID-19

Посольство Туреччини спростувало повідомлення, що можуть бути закриті кордони для зарубіжних туристів в зв'язку з новим «дельта» -штаммом COVID-19. Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на представників дипмісії.

«У ряді російських ЗМІ поширилися новини про можливе закриття кордонів Туреччини для іноземних туристів з-за поширення нового штаму COVID-19« дельта », - уточнили в дипмісії.

Як пояснюється, слова про передбачувані обмеження належали міністру культури і туризму Туреччини. До цього в ефірі телеканалу CNN Turk чиновник пояснив можливу міру «імовірним стрімким поширенням штаму коронавируса« дельта ».

«Пан Мехмет Нурі Ерсой не робив подібних заяв під час свого виступу», - підкреслили в посольстві.

Представник міністерства культури і туризму Туреччини пояснив, що рішення закривати кордони не входить в компетенцію міністерства. Зокрема, відповідну рекомендацію може направити МОЗ, якщо ситуація із захворюваністю серйозно погіршиться.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині захворюваність коронавірусів досягла максимуму за два місяці та Турція припиняє приймати туристів - літо 2021. Всього в Туреччині коронавірусів заразилися 5 546 166 осіб.

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Ключові слова: Чи закроють Турцію через ковід літо 2021, Турція припиняє приймати туристів літо 2021

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