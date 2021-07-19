Утікач Микола Азаров порадив громадянам не чекати розпаду Росії- 21.07.2021 10:31
Колишній український прем'єр-міністр утікач Микола Азаров порадив громадянам не чекати розпаду Росії. Про це він заявив в ефірі телеканалу NewsOne. Випуск доступний на YouTube.
Політик зазначив, що такі думки приходять в голову лише недалеким людям. «Є гарне прислів'я на цей рахунок:" Це дурнем треба бути, щоб будувати свою політику на очікуванні того, коли тисячолітня Росія розпадеться ". Нікуди вона не розпадеться », - сказав він.
Азаров закликав українських політиків думати про те, як «самим не розпастися», заявивши, що країна може розвиватися лише разом з Росією. «При тих антиросійських настроях у України майбутнього немає. <...> На заході Європейського союзу ми абсолютно не потрібні », - додав він.
Політик назвав причиною конфлікту між країнами держпереворот і прихід до влади керівництва, перетворює Україну в плацдарм для нападу на Росію, що в результаті шкодить самому Києву.
Раніше депутати Київської міської ради прийняли рішення позбавитися від монумента в пам'ять про дружбу Києва і Москви. Пам'ятник демонтують протягом 30 днів. За його знесення проголосували всі фракції ради, крім партії «Опозиційна платформа - За життя». Монумент встановили в 2001 році в сквері на вулиці Маршала Якубовського в Голосіївському районі Києва, який раніше називався Московським.
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