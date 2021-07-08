



З небезпекою крадіжки особистих даних найчастіше стикаються користувач WhatsApp - 14.07.2021 14:00

Фахівці «Лабораторії Касперського» вивчили динаміку поширення фішингових атак через популярні месенджери для Android. Як повідомляється на сайті компанії, з небезпекою крадіжки особистих даних найчастіше стикаються користувач WhatsApp.

За даними «Лабораторії Касперського», користувачі отримують фішингові посилання частіше інших месенджерів. Статистика Kaspersky Internet Security для Android показала, що 46 відсотків спроб перейти по шкідливої ​​посиланням з месенджера з грудня 2020 по травень 2021 року було заблоковано в Росії.

«Фішингові посилання в Росії поширювалися найчастіше через WhatsApp - в 83 відсотках випадків. На другому місці опинився Viber: на нього припала кожна десята подібна атака. Частка таких інцидентів в Telegram склала 7 відсотків », - підкреслили в компанії.

«Ми рекомендуємо використовувати антифішинговий технології і скептично ставитися до сумнівних пропозицій в повідомленнях», - зазначила контент-аналітик «Лабораторії Касперського» Ольга Свистунова.

Щоб не стати жертвою шахраїв, експерти порадили уважно перевіряти посилання, які користувачі отримують в месенджері. Якщо адреса викликає сумнів, то варто знайти офіційний сайт в пошуковій системі і порівняти кожен символ.

Фахівці також закликали уважно ставитися до підозрілих повідомлень (наприклад, до прохань дати грошей в борг) навіть від знайомих - існує ймовірність, що їх акаунти були зламані. Крім того, вони порекомендували насторожено ставитися до пропозицій легкого заробітку, повідомленнями про виграші, обіцянкам надати що-небудь безкоштовно;

Раніше експерт в області кібербезпеки з компанії ESET Джек Мур (Jack Moore) розповів про небезпеки популярного месенджера WhatsApp. Він також назвав способи захиститися від шахраїв і хакерів.

Платинова Буковина

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