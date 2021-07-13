Аваков подав заяву про відставку- 13.07.2021 18:50
Опубліковано заяву про відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
Аваков подав заяву відповідно до частини 1 статті 18 закону «Про Кабінет Міністрів України». «Спасибі команді МВС за роки спільної роботи. Дякую кожному офіцерові, рядовому і службовцю. Маю честь!" - додав він.
Раніше стало відомо, що Верховна Рада розгляне заяву Авакова 15 липня.
Аваков очолив МВС 27 лютого 2014 року. Він був одним з двох міністрів, які зберегли свої портфелі після того, як Володимир Зеленський змінив Петра Порошенка на посаді президента України.
Авакову не раз пророкували відставку. Зеленський стверджував, що глава МВС знаходиться на випробувальному терміні і його доля залежить від розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета.
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