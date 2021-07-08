



Верховна Рада України відхилила законопроект про легалізацію канабісу - 13.07.2021 15:47

Верховна Рада України відхилила законопроект про легалізацію медичного канабісу.

На позачерговому засіданні за документ проголосували 184 депутати при необхідних 226. Його повернули на доопрацювання.

Проект закону дозволяв використовувати медичні препарати на основі канабісу для подолання хронічного болю, депресії і посттравматичного стресового розладу. Крім того, в ньому прописувалась система контролю за обігом та використанням медичного канабісу. Для цього пропонувалося створити спеціальний уповноважений орган.

Раніше комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Верховної Ради підтримав законопроект.

У жовтні минулого року в ході всеукраїнського опитування, ініційованого президентом Володимиром Зеленським, 70 відсотків громадян підтримали легалізацію марихуани в медичних цілях.

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