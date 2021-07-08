



Нову хвилю COVID-19 в Україні можна очікувати вже в цьому місяці. - 13.07.2021 10:42

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко під час онлайн-брифінгу. Статистика Ковіду літо 2021

«Ситуація в Україні є стабільно хорошою. Стабільно добові госпіталізації падають на 10% в тиждень. Це дуже хороші темпи ... І кількість «ковідних» пацієнтів продовжує падати стабільними темпами - це близько 15% в тиждень. Виписки продовжують більш ніж на половину переважувати госпіталізації », - зазначив він.

За словами експерта, такі темпи свідчать про стабільне тренді на спад захворюваності в Україні, проте така стабільність може швидко змінитися.

Зараз в Україні зайняті 7% ліжок з киснем, 13% реанімаційних ліжок і 3% хворих підключені до апаратів штучної вентиляції легенів.

«Це безпрецедентно низькі цифри з початку року. Кількість людей, які зараз хворіють, набагато менше, ніж на початку 2021 року. Але з іншого боку нові більш поширені варіанти вірусу, зокрема «Дельта», який викликає серію спалахів в Європі прямо зараз, є зовнішньою загрозою, яка може перекрити навіть такий стабільний велике падіння як в Україні », - підкреслив Ганіченко.

За даними KSE, зараз ситуація із захворюваністю на COVID-19 стабільна в кожному з регіонів, а рівень захворюваності знаходиться на відносно невеликих показниках.

«Щодо хороша новина в тому, що добова смертність в Україні вийшла на рівень плато 2020 року - в середньому 17 померлих за добу», - додав він.

Аналітик уточнив, що, за прогнозами KSE, на третій квартал цього року (липень, серпень і вересень), який вже почався, не очікується великого зростання рівня смертності, навіть якщо почнеться спалах COVID-19.

«Таке тягар смертності, як ми очікуємо, більше перейде в четвертий квартал, ніж в третій. Тому ми даємо такі оптимістичні прогнози. У минулому кварталі (квітень-червень) померли 19 тис. Чоловік в результаті ускладнень від COVID-19. І ми не очікуємо навіть при «чорному» сценарії, що буде настільки багато померлих, як це було в другому кварталі. З моделювання KSE, за станом на кінець третього кварталу загальна кількість померлих від COVID-19 може досягти від 54 тис. До 70 тис. », - розповів він.

«Україна зараз в зоні прямого ризику, незважаючи на стабільний спад захворюваності. Ми дійсно чекаємо спалах в Україні, починаючи вже з цього місяця. Потенційно спалах може початися і в наступному місяці, але дуже-дуже велика ймовірність, що спалах почнеться до вересня ... », - зазначив він.

«Хоч спалах ми очікуємо влітку, але основний тягар навантаження на систему охорони здоров'я і на смертність ми очікуємо вже в четвертому кварталі 2021 року», - підсумував фахівець.

На думку аналітиків, загроза для України в разі спалаху полягає в тому, що зараз рівень вакцинації проти COVID-19 в країні досить низький, якщо порівнювати із середнім значенням по Європі.

Адже в країнах з високим рівнем вакцинації, де зараз спостерігається спалах захворюваності, більшість нових випадків є переважно легкими, тобто вакцинація допомагає стримувати навантаження на систему охорони здоров'я і запобігає високі рівні госпіталізацій і смертності.

Платинова Буковина

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