



Спека жахливо впливає на людину - 13.07.2021 15:36

Аномальна спека, що встановилася цього літа, згубно впливає на здоров'я людей, попередив лікар з департаменту охорони здоров'я.

Він уточнив, що перш за все спека впливає на органи дихання, серце і серцево-судинну систему. «І тому в групі ризику хворі, у яких є ті чи інші хронічні захворювання, люди старших вікових груп, які не так можуть добре адаптуватися до цієї спеки, як молоді люди, які не страждають якимись хворобами», - додав він, нагадавши, що при високій температурі повітря підвищуються ризики тромбозів, інфарктів і інсультів.

Лікар також сказав, що ситуацію ускладнює поширення коронавируса. «Обтяжує перебіг коронавирусной інфекції, частіше виникають важкі випадки захворювання. І, на жаль, летальних випадків стало більше », - зазначив лікар.

Всі новини