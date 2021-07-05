



Один з головних мостів Києва можуть закрити на реконструкцію - 09.07.2021 09:43

Відразу кілька недавніх інцидентів пов'язаних з Берестейським мостом в Києві можуть привести до того, що дану естакаду закриють на капремонт. Останньою краплею в низці сумних подій з мостом став шматок бетону, який відколовся від моста і пробив лобове скло автомобіля ГАЗель.

Зараз міст тимчасово зміцнять, а найближчим часом почнеться його капітальна реконструкція



У комунальній корпорації "Київавтодор" вже заявили, що вони планують найближчим часом здійснити серйозну реконструкцію Берестейського шляхопроводу, стан якого, після масштабної аварії оцінюють як критичний.

Після інциденту 5 червня фахівці з "Київавтошляхміст" почали обстеження шляхопроводу по вулиці Перемоги, який знаходиться неподалік від метро "Берестейська".

Відповідною інформацією поділилися в "Київавтодорі".

Результати експертизи показали, що обвал перил і мостових конструкцій були викликані надмірним навантаженням на міст під час удару при ДТП, яке сталося 1 липня. Силовий вплив на міст призвело до сильного напруження і призвело до руйнування бетонних конструкцій в самих перенапружених місцях моста.



У найближчі пару днів міст зміцнять, щоб він не руйнувався далі, а в майбутньому комунальники планують провести подальшу реконструкцію моста. Зараз поліція перекрила рух по лівій смузі під мостом.

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