



Откровения Прокловой стали причиной разрушения памятников Табакову - 09.07.2021 16:39

Художник Нікас Сафронов зазначив, що не завжди варто вірити всім словами творчих людей

Чоловік вважає, що одкровення актриси Олени Проклова про сексуальні домагання з боку відомого артиста стали причиною того, що його шанувальники руйнують пам'ятники. Про це Сафронов розповів на шоу «Давай поговоримо».

За словами Нікаса, на телебаченні відбуваються «страшні речі». «Ось розповіла Олена Проклова десь щось на телебаченні, не сказала про кого, про що, але все вирішили, що це Табаков. Зараз пам'ятники його громлять скрізь: в Саратові, в Москві. Ображені! Як це посмів він в 35 років переспати або щось зробити з нею », - різко висловився художник.

Сафронов вважає, що вірити словам творчих людей не завжди варто, так як вони можуть багато нафантазувати. «Це може бути вигадка, літературний образ. Все може бути домисли за сценарієм для програми. Але люди несамовиті - вони йдуть трощити, ламати », - зазначив знаменитість.

Нагадаємо, раніше Олена Проклова зізналася, що в підлітковому віці стала жертвою сексуальних домагань з боку відомого артиста. Ім'я чоловіка зірка не назвала, але тоді багато хто подумав, що мова йде про покійного актора Олега Табакова.

Платинова Буковина

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