



У Китаї різко подешевшала Tesla - 09.07.2021 11:34

Компанія Tesla значно знизила вартість позашляховика Model Y в Китаї на тлі недавніх скандалів, пише Bloomberg.

Вартість стандартної комплектації кросовера, який зможе проїхати на одному заряді 525 кілометрів, почнеться від 276 тисяч юанів (42,6 тисячі доларів), що приблизно на 20 відсотків менше ціни оригінальної Y, яка може проїхати на одному заряді 594 кілометри. При цьому позашляховик всього на 10 відсотків дорожче самого доступного електромобіля Tesla седана Model 3. Завдяки встановленій ціні нижче 300 тисяч юанів, влада Китаю нададуть компанії державну підтримку.



«Китай - лідер у розвитку нової енергії і перша країна, де Tesla побудувала свій завод. Ми продовжимо інвестувати в Китай і розвиватися для швидкого переходу до стійкої енергетики », - йдеться в заяві компанії.

Останнім часом Tesla зіткнулася з проблемами на китайському ринку. Міністерство оборони країни заборонило військовослужбовцям паркувати автомобілі компанії на території військових гарнізонів і житлових комплексів через побоювання, що встановлені на машинах камери і датчики можуть збирати секретну інформацію. Засновник Tesla Ілон Маск гарантував конфіденційність інформації, однак це не вплинуло на рішення китайської влади.

Також Tesla виявилася в центрі скандалу після того, як під загрозою судового позову про наклеп змусила китайських блогерів публічно вибачитися за повідомлення, в яких ті говорили про проблеми автомобілів. У зв'язку з цим продажі компанії в Китаї знизилися майже в два рази - з 18 тисяч замовлень в квітні до 9800 в травні, а акції впали на п'ять відсотків.

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