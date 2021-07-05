Помер режисер Володимир Меньшов

- 05.07.2021 12:29
Помер режисер Володимир Меньшов

Помер Володимир Меньшов. Причина - наслідки корнавіруса

На 82-му році життя помер російський актор і режисер Володимир Меньшов. В кінці червня він заразився коронавірусів. Про його смерть повідомляється на сайті «Мосфільму».

«Кіноконцерн" Мосфільм "і сім'я Володимира Меньшова з сумом повідомляють, що сьогодні Володимир Валентинович пішов з життя. Видатний радянський і російський кінорежисер, актор, сценарист, продюсер, член правління "Мосфільму" помер від наслідків коронавирусной інфекції », - йдеться в повідомленні.

Відзначається також, що про дату прощання з митцем буде повідомлено пізніше.

26 червня повідомлялося, що у Меньшова виявили COVID-19. На той момент, за даними прес-служби партії «Справедлива Росія - За правду», в якій перебував режисер, він переносив інфекцію в легкій формі. Кандидатуру Меньшова планували висунути на осінніх виборах до Держдуми.

Володимир Меньшов - радянський і російський діяч кіно. Він зняв відомі радянські фільми «Розіграш», «Любов і голуби», «Москва сльозам не вірить». У 1981-му його нагородили Держпремією СРСР. Картина «Москва сльозам не вірить» виграла «Оскар» в номінації «Кращий фільм іноземною мовою».

Ключові слова: Володимир Меньшов

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