Рейс з Анталії Qu 8312 Azurair Ukraine затримався вже на 10 годин

- 08.07.2021 12:03
Рейс з Анталії Qu 8312 Azurair Ukraine затримався вже на 10 годин

Українські туристи більше 10 годин не можуть повернутися з Анталії до Одеси - затримують рейси. Українське консульство в Анталії вже з'ясовує причини.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Годину тому один з пасажирів рейсу Анталія-Одеса звернувся на гарячу лінію МЗС України. Ми негайно доручили українському консульству в Анталії з'ясувати причину затримки рейсу і зайнятися питанням забезпечення пасажирів харчуванням", - заявив він.

За його словами, консули докладуть максимум зусиль, щоб права українців були повністю дотримані.

За даними ЗМІ, в аеропорту Анталії затримують рейс Qu 8312 Azurair Ukraine. Люди більше 10:00 знаходяться в аеропорту без води і харчування, серед них є діти.

Нагадаємо, сьогодні в Міжнародному аеропорту Бориспіль затримували рейси до Туреччини через те, що їм не давали дозволу на виліт. Затримка рейсів сталася з причин відсутності дозволу з боку Туреччини. Пізніше в МЗС повідомили, що проблему вирішили.

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Ключові слова: рейс Qu 8312 Azurair Ukraine, затримка рейсів з Анталії

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