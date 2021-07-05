Рейс з Анталії Qu 8312 Azurair Ukraine затримався вже на 10 годин- 08.07.2021 12:03
Українські туристи більше 10 годин не можуть повернутися з Анталії до Одеси - затримують рейси. Українське консульство в Анталії вже з'ясовує причини.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
"Годину тому один з пасажирів рейсу Анталія-Одеса звернувся на гарячу лінію МЗС України. Ми негайно доручили українському консульству в Анталії з'ясувати причину затримки рейсу і зайнятися питанням забезпечення пасажирів харчуванням", - заявив він.
За його словами, консули докладуть максимум зусиль, щоб права українців були повністю дотримані.
За даними ЗМІ, в аеропорту Анталії затримують рейс Qu 8312 Azurair Ukraine. Люди більше 10:00 знаходяться в аеропорту без води і харчування, серед них є діти.
Нагадаємо, сьогодні в Міжнародному аеропорту Бориспіль затримували рейси до Туреччини через те, що їм не давали дозволу на виліт. Затримка рейсів сталася з причин відсутності дозволу з боку Туреччини. Пізніше в МЗС повідомили, що проблему вирішили.
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