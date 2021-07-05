Які країни відкриті для туристів? без тестів та вакцинації- 08.07.2021 11:00
Названо повністю готові до прийому туристів країни - в список увійшли три держави, відкриті для міжнародних поїздок.
На даний момент тільки Албанія, Коста-Ріка і Домініканська Республіка дозволили в'їзд іноземним туристам без обмежень - ці країни не вимагають медичних довідок при перетині кордону і дотримання обов'язкового карантину.
Уточнюється, що 99 відсотків міжнародних напрямків зараз закриті для туризму або приймають мандрівників з необхідністю дотримання антіковідних обмежень. Крім того, відомо, що кожне третє держава світу (73 країни) підтримує часткове закриття кордонів, а ще 78 країн вимагають негативний ПЛР-тест після прибуття.
Відзначається, що 29 відсотків держав (63 країни) в даний момент повністю закриті для міжнародного туризму.
Раніше в червні прем'єр-міністр Таїланду Прают Чан-Оча заявив про плани швидкого відкриття кордонів держави без необхідності проходження карантину для щеплених від коронавируса туристів. Як зазначив прем'єр, влада королівства планують дозволити вільний в'їзд в країну щепленим від коронавируса туристам протягом 120 днів
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