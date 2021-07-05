



Україна вперше купить криголам для своїх полярників - 07.07.2021 11:12

Уряд України прийняв рішення вперше виділити кошти на покупку криголама для доставки своїх вчених-полярників на антарктичну станцію «Академік Вернадський». Повідомлення про це з'явилося на сайті Міністерства освіти і науки країни.

Відзначається, що до теперішнього часу фахівці були змушені фрахтовать для роботи іноземні судна і добиратися до південного полюса лише в літній період. Під час пандемії коронавируса експедиції і зовсім могли скасувати. «Перезмінка була під загрозою зриву, а дорога тривала понад місяць», - йдеться в повідомленні.

Рішення про покупку судна було прийнято на засіданні кабміну 7 липня. Тепер його має затвердити комітет Верховної Ради з питань бюджету. Обсяг виділених коштів і продавець криголама поки не розкривається.

Єдиний криголам, наявний на сьогодні в розпорядженні України - спущене на воду в 1953 році дизель-електричний судно «Капітан Білоусов». До 2017 року він займався буксируванням транспортних суден на Азовському морі в зимовий період, а зараз знаходиться в доці в непридатному для роботи стані. На його ремонт і утримання щорічно витрачаються мільйони гривень.

Раніше стало відомо про намір Києва продати «Україну» - недобудований важкий ракетний крейсер, який перебуває у власності країни з 1993 року. Одна з причин відмови від крейсера полягає в практично повній оснащенні його російським озброєнням, яке в Україні не виробляється.

Платинова Буковина

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