Безпека дітей на воді - рекомендації поліції- 06.07.2021 15:23
Національна поліція України застеригає батьків та усіх дорослих від необачних вчинків. та надає рекомендації, як запобігти сумними випадкам, коли діти граютсья біля води:
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