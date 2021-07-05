



Безпека дітей на воді - рекомендації поліції - 06.07.2021 15:23

Національна поліція України застеригає батьків та усіх дорослих від необачних вчинків. та надає рекомендації, як запобігти сумними випадкам, коли діти граютсья біля води:

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