



Буковинські дізнавачі поліції повідомили про підозру львів’янину у вчиненні шахрайства відносно чернівчанки - 05.07.2021 15:02

У травні цього року до поліції надійшло повідомлення від буковинця про те, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа коштами його бабусі. За цим фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження. За протиправні дії правопорушнику загрожує до трьох років обмеження волі.

47-річний уродженець Львівської області, переслідуючи мету матеріального збагачення, підготував та спланував схему видурювання грошей на території Буковини. На чотирьох заздалегідь закуплених ним сувенірних гривневих купюрах (неплатоспроможних), чоловік власноруч затер деякі написи, щоб надати їм вигляду справжніх купюр, які перебувають в обігу.

Увійшовши в довіру до однієї з пенсіонерок Чернівців, представився їй працівником соціальної служби, та запропонував отримати матеріальну допомогу у зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19. Чоловік двічі дав жінці по 2 купюри номіналом по тисячі гривень і попросив віддати йому решту по 800 гривень. Чернівчанка, не вагаючись, виконала це прохання, але вже за декілька хвилин після від’їзду львів’янина, помітила явні ознаки підроблених грошей та повідомила про це свого онука, який звернувся до поліції з відповідною заявою.

За допомогою опису заявниці про автомобіль правопорушника, співробітники сектору кримінальної поліції Чернівецького районного управління поліції протягом доби встановили особу його власника. Ним виявився 47-річний житель міста Дрогобич Львівської області. Чоловік зізнався правоохоронцям у скоєному.

Дізнавачі поліції повідомили йому про підозру у вчиненні проступку, передбаченого частиною 1 статті 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до трьох років обмеження волі.

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