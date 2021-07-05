



За перше півріччя ДБР виявило багатомільйонні збитки у лісовій сфері. Статистика по областям - 05.07.2021 14:10

За перше півріччя 2021 року працівники ДБР встановили майже 93 мільйони гривень збитків державі через незаконні порубки лісу.

ДБР проводить системну роботу з викриття злочинів, які завдали шкоди навколишньому середовищу, зокрема щодо незаконної вирубки лісу.

Державі вже відшкодовано понад 7,6 мільйона гривень, робота з повернення коштів продовжується.

За 6 місяців цього року слідчі ДБР повідомили 77 особам про підозру та направили до суду 35 обвинувальних актів.

Зокрема, за червень слідчими та оперативними працівниками Бюро проведено великий обсяг роботи у цій сфері:

Полтавська область

Слідчі Теруправління ДБР Полтави завершили досудове розслідування стосовно майстра лісу одного з лісництв держпідприємства «Миргородське лісове господарство».

Він допустив понаднормову вирубку понад 300 дерев під час проведення вибіркової санітарної рубки. Це спричинило збиток державі на майже 2,4 млн гривень.

Кваліфікація: службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Полтавська обласна прокуратура, оперативний супровід – Нацполіція України.

Харківська область

Теруправління ДБР Полтави повідомило про підозру старшому майстру лісу Студенецького лісництва ДП «Ізюмське лісове господарство».

Майстер лісу не помітив незаконної порубки 436 дерев на території лісництва, яку протягом липня – жовтня 2020 року здійснили невстановлені особи.

Це заподіяло шкоду державі на майже 480 тисяч гривень.

Кваліфікація: службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.



Процесуальне керівництво здійснює Харківська обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР.

Також слідчі Державного бюро розслідувань направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконувача обов'язків директора ДП «Красноградське лісове господарство» за фактом вимагання хабарів.

Він систематично вимагав та отримував від представника підприємства гроші за нестворення штучних перешкод під час відпуску деревини. Він брав по 250-500 гривень за кожен проданий кубічний метр деревини.

Слідчі ДБР задокументували три епізоди одержання працівником лісгоспу хабарів на загальну суму 85,5 тисячі гривень.

Кваліфікація: одержання неправомірної вигоди особою, яка займає відповідальне становище, поєднане з її вимаганням (ч. 3 ст. 368 КК України).

Йому може загрожувати позбавлення волі на строк до 10 років.



Процесуальне керівництво здійснював Офіс Генпрокурора, оперативний супровід – Головне оперативне управління ДБР.

Чернівецька область

Слідчі Теруправління ДБР Хмельницького завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальні акти стосовно майстра лісу Сторожинецького держспецлісгоспу та майстра з охорони природи Національного природного парку «Вижницький».

Протягом 2020–2021 років лісівники допустили порубку буку, дубів, липи, ясенів, ялини та ялиці. Вони безвідповідально поставились до своїх посадових обов’язків та вчасно не викрили людей, які здійснили вказані рубки, не виявили відсутність дерев та не задокументували порушення.

Через це держава зазнала збитків на загальну суму майже 350 тис. гривень.

Кваліфікація: службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 1 ст. 367 КК України).

Санкція статті передбачає обмеження волі строком до 3 років.

Процесуальне керівництво здійснює Чернівецька обласна прокуратура, оперативний супровід – ДБР на Нацполіція.

Житомирська область

Слідчі Теруправління ДБР Хмельницького завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно головного лісничого одного із лісогосподарських підприємств Житомирської області.

У листопаді 2018 року він протиправно надав дозвіл на прохідну рубку 399 сосен. Таку рубку проводять для приросту дерев за рахунок зменшення гірших насаджень, проте на цій території вона була непотрібна.

Це завдало державі збитків на суму понад 627 тис. гривень.

Кваліфікація: службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України).

Йому загрожує позбавлення волі на строк до 5 років.

Процесуальне керівництво здійснює Житомирська обласна прокуратура, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Житомирській області ДСР НПУ.

Черкаська область



Слідчі Теруправління ДБР Києва завершили досудове розслідування стосовно одного з начальників відділу, директора ДП «Уманське лісове господарство» та підприємця, які розтратили майно держпідприємства.

Вказані особи умовили підлеглих офіційно виписати на них по 2 кубічні метри деревини, які працівники щорічно можуть придбати за пів ціни на власні потреби.

Посадовці вирахували вартість деревини із їхньої зарплатні, пообіцявши наступного місяця віддати все у подвійному розмірі. Так, вони планували заробити гроші на різниці вартості.

Продавати деревину вони планували через підприємця, якому передали лісопродукцію без жодної документації. Проте реалізувати її не вдалося.

Таким чином понад 40 працівників підприємства втратили зарплату на загальну суму 116 тис. грн, а державі завдано збитків на майже 240 тис. гривень.

Кваліфікація: розтрата майна за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 КК України).

Посадові особи також обвинувачуються у зловживанні владою та службовим становищем (ч. 1 ст. 364 КК України).

Їм загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснювала Черкаська обласна прокуратура, оперативне супроводження – Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області ДСР Нацполіції.

Робота триває. Вже на початку другого півріччя – у липні:

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