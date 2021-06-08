



Німеччина відмовилася вважати щеплених «Супутником V» вакцинованими - 29.06.2021 12:24

Щеплених «Супутником V» відмовилися вважати вакцинованими в Німеччині

Німеччина відмовилася вважати щеплених «Супутником V» вакцинованими до тих пір, поки препарат не схвалять в Євросоюзі. Про це заявив представник прес-служби Міністерства охорони здоров'я Себастьян Гюльде, його цитує «Інтерфакс».

«В цілому ситуація така, що тільки ті вакцини, які допущені в ЄС, визнаються», - заявив він в розмові з журналістами.

Поки що Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) не допустило російську вакцину «Супутник V» для обороту в країнах ЄС.

25 червня прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі заявив, що схвалення препарату в об'єднанні виявилося під загрозою, але не пояснив чому. Політик тільки зробив висновок, що ЄС повинен вказати Москві на її «злочину»: кібератаки, шпигунство, дезінформацію і порушення прав людини. При цьому експерти EMA розповідали, що затримка пов'язана виключно з дослідженнями вакцини.

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