Лікарі назвали приховану ознаку високого холестерину

- 30.06.2021 10:50
Лікарі назвали приховану ознаку високого холестерину

Високий рівень холестерину може призвести до серйозних проблем із серцем, але симптоматично холестерин ніяк себе не проявляє. Однак вченим вдалося розпізнати один з ознак захворювання в області ахіллового сухожилля. Про непомітному симптом в щиколотці пише Daily Express.

В Університеті Британської Колумбії (UBC) стверджують, що холестерин - ліпопротеїни низької щільності (ЛПНЩ) - може призвести до накопичення «жовтуватих відкладень» в сухожиллях. «Через біохімічного споріднення між ЛПНЩ і колагеном, що містяться в сухожиллях, ЛПНЩ виходить з кровотоку і прикріплюється до сухожиль, особливо ахіллового, стаючи більше і твердіше, викликаючи запалення», - пишуть вчені. Через це порушується структурна цілісність сухожилля, стають помітними зміни в ньому.

Підвищений холестерин може залежати від віку, ваги або іншого захворювання (наприклад, високого тиску або діабету). Для його зниження буде потрібно внести зміни в спосіб життя і раціон. Необхідно знизити обсяг насичених жирів, які містяться у вершковому і топленому маслі, салі, жирному м'ясі і сирі.

Замість них потрібно додати містять ненасичені жири продукти: рослинні олії (оливкова, соняшникова, кукурудзяна, рапсова, горіхове), авокадо, горіхи і насіння, жирну рибу. Також слід виконувати не менше 150 хвилин (2,5 години) вправ в тиждень, практикувати ходьбу, плавання, їзду на велосипеді.

Раніше лікарі назвали два ознаки наближається інсульту або тромбозу. Регулярний контроль рівня холестерину дозволить знизити ризик серцевих захворювань і закупорки кровоносних судин.

Ключові слова: ознака холестерину

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