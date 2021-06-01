



На Соборці у Чернівцях зіткнулися 2 авто - 28.06.2021 12:47

У місті Чернівці під час дорожньо-транспортної пригоди двоє осіб отримали тілесні ушкодження. Слідчі Чернівецького районного управління поліції вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху.

Сьогодні, 28 червня, на площі Соборній у Чернівцях сталося зіткнення автомобілів «Opel Zafira» та «ВАЗ». На місці аварії працювала слідчо-оперативна група Чернівецького райуправління поліції.

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали 56-річний водій «ВАЗу» та 69-річна пасажирка іномарки. Попередньо, у чоловіка лікарі діагностували забої і струс головного мозку, у жінки – перелом плечової кістки.

Слідчі поліції вирішують питання щодо внесення відомостей про автопригоду до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Платинова Буковина

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