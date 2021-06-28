У Росіян кофіскують украінські землі

- 28.06.2021 12:40
У Росіян кофіскують украінські землі

Заступник глави Мінекономіки України Тарас Висоцький повідомив, що угоди з придбання української землі росіянами будуть відслідковуватися, а ділянки - конфіскувати. Про це він заявив в ефірі телеканалу «Дім», передає ІА Новини України.

Чиновник пригрозив, що громадяни Росії не зможуть придбати українську землю, оскільки це заборонено. «Якщо ж вони якось спробують обійти закон, оформляти угоди через українців - ми будемо це відстежувати», - заявив Висоцький, додавши, що в разі фіксації даного факту існує можливість просто відбирати землю.

В якості додаткової перевірки перед оформленням угоди будуть ретельно аналізуватися джерела коштів, якими розплачується покупець, уклав представник Мінекономіки України.

Раніше лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко попередила співгромадян про «розправі з Україною» під час виступу у Верховній Раді. За словами політика, з 1 липня для країни настає «трагічний час», оскільки вступає в дію закон, який скасовує мораторій на продаж землі.

В кінці березня 2020 року Верховна Рада прийняла закон, який з 1 липня 2021 року дозволяє продаж фізичним особам, громадянам України, земель в кількості не більше 100 гектарів в одні руки. З 2024 року сільськогосподарські угіддя зможуть купувати українські юридичні особи, але не більше 10 тисяч гектарів кожному.

Платинова Буковина

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