



Симптоми нового штаму коронавируса червень-липень 2021 - 23.06.2021 10:45

Перераховано симптоми нового штаму коронавируса

Агентство суспільної охорони здоров'я Англії перерахувало симптоми нового штаму коронавируса.

Новий штам отримав назву «лямбда» і спочатку був виявлений в Чилі, Перу, Аргентині та Еквадорі ще в кінці 2020 року. Вчені вважають, що він відрізняється від інших штамів мутаціями в спайковую білку, впливає на ступінь заразність. Однак на даний момент немає даних, що вірус здатний спровокувати більш важке протікання COVID-19.

Основні симптоми також не відрізняються від інших штамів. Вчені зараховують до них підвищення температури, безперервний кашель, втрату нюху і смаку. Штам ще не додано до списку «викликають занепокоєння», який формує ВООЗ. На даний момент в цьому переліку штами альфа, бета, гамма і дельта.

В кінці червня повідомлялося, що в індійському штаті Махараштра виявили 20 випадків інфікування новим штамом коронавируса, йому дали назву «дельта плюс». Новий варіант вірусу відрізняється наявністю в спайковую білку мутації K417N, яка здатна знижувати активність антитіл у перехворілих і вакцинованих людей.

28 червня в Москві і Санкт-Петербурзі зафіксовано добовий рекорд смертей від коронавируса: в столиці за минулу добу зафіксовано 124 летальні випадки, в Петербурзі - 110. Всього за добу виявили 21 650 осіб, хворих на туберкульоз COVID-19. Найбільше випадків - 7246 - зафіксовано в Москві. Лідерами зі зростання захворюваності за добу також є Московська область (2722 випадки) та Санкт-Петербург (1335 випадків).

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