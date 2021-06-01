



Ріелтор Киів, Ірпінь, Буча, Ворзель, Гостомель - 28.06.2021 12:59

Вартість послуг ріелтора в Києві, Ірпіні. Як знайти ріелтора? Фаховий ріелтор Киів, Ірпінь, Буча. Киівська область

У всіх агентств нерухомості своє ставлення до роботи і справедливої ​​її оцінці. Вартість послуг ріелтора в Києві та Киівській області для покупця і продавця відрізняються - хто платить, і чи є різниця для них в розмірі комісійних?

Мабудь кожен в нашій країні хоча б раз в житті продавав або купував як мінімум свою квартиру, і більшість робить це за допомогою професійних учасників ринку нерухомості. Тому відповідь на питання «Скільки коштують справедливі послуги чесного ріелтора?» - хвилює всіх, хто купує і продає нерухомість.

Відразу уточнимо: ми говоримо тільки про професійних ріелторів, мається на увазі ріелтор, який не перший рік допомагає людям у вирішенні їхніх життєвих проблем, який заробив на цьому грунті довіру і став практично «другом сім'ї».

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Ви збираєтеся купити нерухомість недорого або елітну? Не економте на послугах професіонала! Як обрати рієлтора? читайте у статті

Отже, що Вас чекає, якщо Ви - покупець і хочете купити свою першу в житті квартиру або поміняти існуючу на більш простору? Що можна очікувати від спілкування з ріелтор Киів, на що можна розраховувати і на що це обійдеться в підсумку?

Рієлтор Киів знається на традиціях ділового обороту і законах, що захищають приватну власність, а щодо зовсім недавно і в Украіні. Як правило, в рекламу дається лише нерухомість, комісійні з операцій по якій ріелторам платить власник і послуги по показах об'єкта, юридичного супроводу, підготовки та проведення операції для покупця виявляються приємним бонусом.

Тут бувають і винятки: наприклад, коли Ви шукаєте квартиру з унікальними властивостями або в певному місці. В результаті ріелтор за Вашим дорученням змушений «перелопатити» купу інформації, організувати рекламну кампанію з пошуку відповідного варіанту, зустрічатися з власниками знайденого житла, проводити переговори і готувати угоду купівлі - продажу самостійно або із залученням контр - агента власника.

Природно, ріелтор і агентство нерухомості в цьому випадку несуть відчутні витрати, компенсувати які покупцеві пропонується у вигляді внесеного агентству авансу, який враховується при остаточних Розрахунок після покупки квартири. Розмір рекламного бюджету обумовлюється в цьому випадку на самому початку співпраці з агентством нерухомості виходячи з складності варіанту.

Отже, ми з'ясували, що при співробітництві з ріелторами Ви платите йому, якщо замовляєте послугу, будь то пошук нерухомості по Вашому унікальному запиту або пошук платоспроможного покупця на Вашу квартиру або іншу нерухомість.

Якщо ви хочете продати нерухомість Киів, вигідніше звернутися до ріелтора, до професіоналу.

Скільки коштують послуги ріелтора Киів у 2021 році, якщо Ви звернулися до нього, щоб продати свою квартиру?

До кризи, що вибухнула по всьому світу в 2008 році, коли попит на нерухомість в Україні перевищував пропозицію і ціни на житло зростали щомісяця, ріелторам було вигідніше працювати на ринку завдяки більшій кількості угод.

Сьогоднішній ринок нерухомості України придбав очевидні риси ринку покупця: при практично необмеженій пропозиції, попит на нерухомість прагне до нуля. Працювати в таких умовах багато ріелторів, розбещені раніше надлишком попиту, не вміють, тільки передові агентства нерухомості, ще до початку кризи застосовували нові технології в роботі з клієнтами, змогли вижити і зберегти чисельність своїх колективів на докризовому рівні.

Самозайняті ж ріелтори, а також покинули агентства нерухомості під час кризи, можуть конкурувати лише шляхом жорсткого демпінгу вартості своїх послуг.

Ви платите ріелтору в результаті за знайденого покупця, а знайти його здатні лише професіонали з напрацьованою власною клієнтською базою і досвідом роботи в даній сфері.

Зрозуміло, що, знаючи обсяг передбачуваної роботи і собівартість послуг, що надаються, досвідчені ріелтори навряд чи будуть занижувати величину своїх комісійних.

Якщо ви продаєте нерухомість, середньозважена по ринку вартість послуг ріелтора з пошуку платоспроможного покупця на вашу нерухомість сьогодні становить від 2.5 до 5 відсотків від вартості за ваш об'єкт.

Пропозиції ріелторських послуг величиною менш ніж 2 або більше ніж 4 відсотки повинні Вас насторожити: швидше за все, перед Вами або початківець дилетант, який бажає «зрубати грошей» по - швидкому, або результат неправильного цінового позиціонування як самого об'єкта, так і послуг ріелтора.

В цьому випадку швидка продаж квартири за вигідною ціною Вам просто «не світить» - дилетант не зможе правильно оцінити об'єкт - це може призвести до втрати часу, яке найбільше важливо на першому етапі виходу на ринок. Перші покупці, які звернулися по рекламі об'єкта, як правило, бувають самими мотивованими на покупку.

П'ять і більше відсотків за послуги ріелтора виглядають, принаймні у нас в Києві, як нереальна цифра - це просто багато.

Такий відсоток агентству для продавця можна обгрунтувати тільки в разі, якщо об'єкт неформатний або коштує дорого. Знайти Покупця з бюджетом на покупку дуже дорогого об'єкта нерухомості здійснений, але не те ж саме, що продати стандартну квартиру.

Таких покупців в даний час, як і раніше, за визначенням менше, ніж тих, у кого є гроші на «двушку».

Наведених доводів буває досить, щоб оцінити послуги ріелтора з пошуку такого Клієнта в 5% від ціни продажу, причому аванс ріелтору за роботу теж можливий. Якщо свої послуги ріелтор оцінює в 2% або зовсім безкоштовно - це привід насторожитися ще більше.

У цій ситуації ріелтором свідомо буде обрана тактика по свідомому заниження ціни Вашої нерухомості, заробіток його буде критися в «вигідності» пропозиції для покупця, минаючи Ваші інтереси.

Якщо Ви пропонуєте свою нерухомість за фіксованою ціною, що не передбачає торгу, а послуги ріелтора при цьому оплачуються за принципом «тим, що зверху», то цим Ви виразно штовхаєте ріелтора на явне завищення ціни об'єкта, що позначиться напевно в збільшенні терміну його продажу (експозиції на ринку).

Наймаючи ріелтора продавати свою нерухомість, Ви повинні бути впевнені, що за отримані від Вас гроші в угоді ріелтор буде захищати лише Ваші інтереси, інакше є ймовірність т.зв. «Прихованої комісії» за угодою, яка може зашкалювати за п'ять відсотків.

Крім основних послуг, пов'язаних з операціями з нерухомим майном, в агентствах нерухомості Вам можуть запропонувати і деякий перелік додаткових послуг, в яких немає необхідності в момент підписання договору з ріелторами, але які можуть здатися необхідними в подальшому, наприклад, консультації з інвестицій в комерційну нерухомість , пошук орендаря на куповану Вами нерухомість, або проведення презентацій, організація рекламної кампанії із запланованим бюджетом.

Вартість цих послуг, як правило, є постійною величиною і приблизно одна в різних агентствах.

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