Сорочинський ярмарок 2021: коли, де та як?

- 08.06.2021 12:39
Сорочинський ярмарок 2021: коли, де та як?

Наймасштабніший і найвідоміший в Україні та за її межами, найулюбленіший українцями ярмарково-виставковий захід - Національний Сорочинський ярмарок розпочав підготовку цьогорічного дійства!
Національний Сорочинський ярмарок 2021 року відбудеться з 17 по 22 серпня традиційно в селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області, на площі в 16 га під відкритим небом. Офіційне відкриття 17 серпня об 11.00.

Ярмарок присвячений 30-й річниці Незалежності України.

Організатор Національного Сорочинського ярмарку – ТОВ «Сорочинський ярмарок». Керівник проекту Світлана Свищева.
З 19 травня 2021 року розпочався прийом заявок від усіх категорій учасників.

У Національному Сорочинському ярмарку беруть участь підприємства, приватні підприємці, майстри народних промислів, заклади громадського харчування, організатори колективних експозицій, пісенні, танцювальні та музичні колективи, окремі виконавці, організатори зон відпочинку та розваг.
Умови участі та інша інформація – на сайті yarmarok in.ua
Тел: (0532) 50-82-11; +38-095-723-20-41,
електронна адреса: sorochiny@ukr.net

Запрошуємо до співпраці спонсорів та інформаційних партнерів.
Акредитація ЗМІ - заявка довільної форми на нашу електронну адресу.

Примітка: Підготовка та проведення ярмарку здійснюватиметься з урахуванням усіх протиепідемічних правил, запроваджених МОЗ і пов'язаних з COVID - 19, та з дотриманням необхідних санітарних вимог.

Прес-служба
ТОВ «Сорочинський ярмарок»

Платинова Буковина

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