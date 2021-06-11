Оголошено лауреата Букерівської премії- 11.06.2021 12:13
Французький письменник Давид Діоп став лауреатом Букерівської премії. Про це повідомляється на сайті премії.
Діопа відзначили за його роман «Frère d'âme» ( «Родинна душа»). На англійську його перевела Анна Московакіс, книга вийшла під назвою «At Night All Blood is Black». Головний герой твору - молодий сенегалець, який боровся за Францію на Західному фронті під час Першої світової війни.
Приз в розмірі 50 тисяч фунтів стерлінгів (більше 5,1 мільйона рублів) буде поділений порівну між автором і перекладачем.
У 2020 році переможцем став шотландско-американський письменник Дуглас Стюарт за роман «Shuggie Bain».
Букерівська премія - одна з найпрестижніших нагород у світі англійської літератури. До 2013 року присуджувалася авторові, що проживає в одній з країн Співдружності націй, Ірландії чи Зімбабве, за роман, написаний англійською мовою. З сезону 2014 року премія вручається за роман, написаний англійською, незалежно від громадянства автора. Вперше вручення нагороди відбулося в 1969 році.
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