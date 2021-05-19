Жінка заморила голодом мільйонера і села на 28 років

- 01.06.2021 09:24
Жінка заморила голодом мільйонера і села на 28 років

У Великобританії винесено вирок подружжю Лінде (Lynda) і Уейну Рікардо (Wayne Rickard). Їх підозрювали в тому, що вони заморили голодом свого домовласника - мільйонера Джеймса Сутерана (James Sootheran), .

Лінду Рікард визнали винною у вбивстві Сутерана і засудили до довічного ув'язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення через 28 років. Уейн Рікард, який допустив вбивство, проведе за гратами десять з половиною років.

Раніше повідомлялося, що Рікарди з 2006 року жили в сільському будинку, що належав Сутерану. За версією слідства, вони планували пограбувати його стареньку матір Джой і його самого. Для цього Лінда Рікард підробила їх заповіту, щоб після їх смерті отримати половину маєтку Джой і третину стану Сутерана.

У 2012 році Джой померла у віці 92 років, а через 18 місяців помер і Сутеран, якому було 59 років. Перед смертю він виявився прикутий до ліжка і повністю залежав від Лінди Рікард, яка стала його доглядальницею. До березня 2014 року Сутеран схуд до 57 кілограмів і помер від легеневої інфекції, що розвилася на тлі виснаження.

Платинова Буковина

Джерело: Фото ілюстрація

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Во время экскурсии на водопад погиб школьник 12-летний ученик шестого класса одной из львовских школ
- 02.06.2021 12:49
Фейки та чутки про коронавірус
- 01.06.2021 02:39
На Буковині слідчі поліції завершили досудове розслідування щодо працівниці ломбарду Під час досудового розслідування поліцейські встановили, що з серпня 2019 року раніше судима за вчинення
- 31.05.2021 12:41
Депутата вигнали з засідання парламенту через вузькі брюки Колега депутата Хусейн Амар (Hussein Amar) висловив претензії до її зовнішнього вигляду. Він звернув увагу на
- 31.05.2021 12:20
Слідчі поліції повідомили про підозру чернівчанину у викраденні мотоцикла у ніч з 17 на 18 травня цього року до поліції звернувся 21-річний чернівчанин і повідомив про
- 25.05.2021 11:45
Іспанія запрошує всіх щеплених туристів. Іспанія відкриває кордони для всіх туристів, у кого є вакцина від коронавируса, 7 червня
- 25.05.2021 09:59
Все області України - в жовтій зоні карантину У Донецькій області в норму повернувся показник відсотка від епідемічним порога, Який
- 25.05.2021 09:52
Головного редактора TG каналу NEXTA Романа Протасевича затримали в Білорусі Як повідомляється, літак авіакомпанії Ryanair, який летів за маршрутом Афіни - Вільнюс, екстрено
- 24.05.2021 09:43
У 2021 році ДБР скерувало до суду справи про незаконну порубку дерев на десятки мільйонів гривень Крім того, слідчі ДБР повідомили про підозру 37 особам. Зокрема:
- 19.05.2021 14:42
У користувачів соцмережі Facebook почали красти паролі через оголошення про підлітка Фейкові оголошення про зникнення дітей стали активно з'являтися в популярній соцмережі Facebook
- 19.05.2021 14:33

Всі новини