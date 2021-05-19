



Жінка заморила голодом мільйонера і села на 28 років - 01.06.2021 09:24

У Великобританії винесено вирок подружжю Лінде (Lynda) і Уейну Рікардо (Wayne Rickard). Їх підозрювали в тому, що вони заморили голодом свого домовласника - мільйонера Джеймса Сутерана (James Sootheran), .

Лінду Рікард визнали винною у вбивстві Сутерана і засудили до довічного ув'язнення з можливістю умовно-дострокового звільнення через 28 років. Уейн Рікард, який допустив вбивство, проведе за гратами десять з половиною років.

Раніше повідомлялося, що Рікарди з 2006 року жили в сільському будинку, що належав Сутерану. За версією слідства, вони планували пограбувати його стареньку матір Джой і його самого. Для цього Лінда Рікард підробила їх заповіту, щоб після їх смерті отримати половину маєтку Джой і третину стану Сутерана.

У 2012 році Джой померла у віці 92 років, а через 18 місяців помер і Сутеран, якому було 59 років. Перед смертю він виявився прикутий до ліжка і повністю залежав від Лінди Рікард, яка стала його доглядальницею. До березня 2014 року Сутеран схуд до 57 кілограмів і помер від легеневої інфекції, що розвилася на тлі виснаження.

Платинова Буковина

Джерело: Фото ілюстрація

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