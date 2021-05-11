



Іспанія запрошує всіх щеплених туристів. - 25.05.2021 09:59

Іспанія відкриває кордони для всіх туристів, у кого є вакцина від коронавируса, 7 червня. Було оголошено, що нещеплені діти і підлітки старше 6 років можуть в'їжджати в країну лише з негативними результатами ПЛР-тестів.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, який поінформував пресу про це на туристичній виставці Fitur в Мадриді, заявив, що починаючи з 7 червня для в'їзду в країну не потрібно дотримуватися карантинні зобов'язання і навіть пред'являти ПЛР-тест тим, хто щеплений схваленої Європейським Інститутом фармації ( EMA) і Всесвітньою організацією охорони здоров'я вакциною. Санчес підкреслив, що нововведення стосується абсолютно всіх туристів, незалежно від того, звідки вони прибули. Додамо, що Супутник-V в даний час ще не схвалений в ЄС, проте знаходиться в прецесії реєстрації.

Крім того, прем'єр-міністр Іспанії зазначив, що з літа вони почнуть компенсувати збитки в туризмі через коронавируса і очікують пожвавлення в турсектора. За розрахунками влади, цього літа вони очікують від 8.5 до 10 мільйонів туристів, що означає більш ніж 30% збільшення турпотоку в порівнянні з тим же періодом минулого року.

Передчасні чи підрахунки Іспанії чи ні, покаже час. А поки в Європі панує тривожна атмосфера. На європейську статистику по ковіду помітно впливає Великобританія, де заново мутував заразний штам коронавируса. Подробиці читайте в матеріалі «В Європі прозвучала тривога: що прибувають садять на карантин, туристичний сезон знову під загрозою».

Платинова Буковина

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