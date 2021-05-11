Все області України - в жовтій зоні карантину- 25.05.2021 09:52
В Україні все області увійшли в «жовту» зону карантину - з «помаранчевої» зони останньої вийшла Донецька область. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я сьогодні, 25 травня.
У Донецькій області в норму повернувся показник відсотка від епідемічним порога, який тепер становить 94,4% при нормі 100% - напередодні він становив 108,5%.
В Україні більше НЕ залишилося областей, де був би перевищений хоч один показник по COVID-19. У п'яти регіонах показники частково відповідають "зеленій" зоні карантину.
У Києві, Закарпатській, Полтавській і Хмельницькій областях знижений відсоток від епідпоріг, він становить менше 50%, а у Вінницькій області - коефіцієнт виявлення випадків інфікування - менше 5%.
Нагадаємо, за добу прищепили від COVID понад 14 тисяч українців. Ось початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 981 970 осіб. З них двічі щеплені - 86225.
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