Все області України - в жовтій зоні карантину

- 25.05.2021 09:52
Все області України - в жовтій зоні карантину

В Україні все області увійшли в «жовту» зону карантину - з «помаранчевої» зони останньої вийшла Донецька область. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я сьогодні, 25 травня.

У Донецькій області в норму повернувся показник відсотка від епідемічним порога, який тепер становить 94,4% при нормі 100% - напередодні він становив 108,5%.

В Україні більше НЕ залишилося областей, де був би перевищений хоч один показник по COVID-19. У п'яти регіонах показники частково відповідають "зеленій" зоні карантину.

У Києві, Закарпатській, Полтавській і Хмельницькій областях знижений відсоток від епідпоріг, він становить менше 50%, а у Вінницькій області - коефіцієнт виявлення випадків інфікування - менше 5%.

Нагадаємо, за добу прищепили від COVID понад 14 тисяч українців. Ось початку прищеплювальної кампанії в Україні вакцину отримали 981 970 осіб. З них двічі щеплені - 86225.

Платинова Буковина

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