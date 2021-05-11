Головного редактора TG каналу NEXTA Романа Протасевича затримали в Білорусі- 24.05.2021 09:43
Екс-головного редактора телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали в Білорусі. Його рейс Афіни - Вільнюс екстрено сів в Мінську в супроводі винищувача. Європа загрожує Лукашенко розслідуванням і санкціями.
Як повідомляється, літак авіакомпанії Ryanair, який летів за маршрутом Афіни - Вільнюс, екстрено приземлився в аеропорту Мінська після отримання повідомлення про мінування. На борту літака перебував співзасновник телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич, його затримали.
У телеграм-каналі «Пул першого» повідомляється, що команду прийняти літак в Мінську віддав особисто Олександр Лукашенко. Крім того, за інформацією телеграм-каналу, для супроводу пасажирського літака в небо підняли винищувач МіГ-29. Зараз він чекає закінчення перевірочних заходів, щоб супроводити літак до кордону з Литвою. Пізніше Міністерство оборони Білорусі повідомило, що винищувач підняли в повітря після того, як командир літака вирішив сісти в Мінську.
«Черговий екіпаж отримав завдання здійснювати контроль і, в разі необхідності, надати допомогу цивільному судну здійснити безпечну посадку на аеродром Мінськ-2», - йдеться в заяві міністерства. Після цього, як повідомляється, черговий екіпаж здійснив посадку на аеродромі базування. У прес-службі мінського аеропорту сказали, що повідомлення про мінування літака Ryanair надійшло о 12:50, а о 13:15 він приземлився в Мінську. При цьому, як звернула увагу «Медіазона», дані сервісу flightradar вказують на те, що літак почав розвертатися о 12:45, а о 12:48 пілоти включили аварійний код.
МВС Білорусі підтвердило інформацію про затримання Протасевича.
Керівник відділу комунікацій Литовської міжнародного аеропорту Ліна Бейшене підтвердила, що літак з Афін мав приземлитися в Вільнюсі о 13:00, але екіпаж вирішив посадити літак в Мінську.
«Наскільки мені відомо, між членом екіпажу і пасажиром стався конфлікт. Літак в даний час успішно приземлився. Іншої офіційної інформації у нас немає », - сказала вона.
За словами одного з пасажирів рейсу, в літаку не було конфлікту між екіпажем і пасажиром, як раніше повідомляла представниця литовського аеропорту. Співрозмовник Delfi зазначив, що після раптового повороту літака в бік Мінська Протасевич запанікував. Після посадки його відвели в сторону, а його речі винесли на злітно-посадкову смугу.
«Ми запитали його, що відбувається. Він сказав, хто він, і додав: "Мене тут стратять". Він був уже спокійніше, але тремтів. Поруч з ним весь час стояв офіцер, і незабаром військові його просто вивели », - розповів пасажир.
Крім того, він повідомив, що пасажири були змушені протягом трьох годин перебувати в вузьких коридорах без води і можливості вийти в туалет.
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